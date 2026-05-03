Окупант пішов воювати проти України, щоб урятувати 20 своїх котів

Окупант Едгар Григорян, вірменин за національністю, потрапив на війну проти України, бо хотів урятувати своїх двадцятьох котів. Як інформує «Главком», про це йдеться у відео проєкту «Хочу жить».

Едгар народився в Сімферополі, мав і український, і російський паспорти. У 2014 році він виходив на мітинги за єдність України, але згодом життя закинуло його до Росії. Не знайшовши роботи за фахом політолога, він роками водив тролейбуси та таксі. Його головною пристрастю були коти – у своїй квартирі під Санкт-Петербургом він прихистив 20 бездомних тварин.

Життя Едгара зламав нещасний випадок на роботі: через різке гальмування тролейбуса впала пасажирка. Водія відсторонили від роботи, почали накопичуватися борги. Щоб утримувати чотирилапих та оплачувати оренду квартири, він набрав мікропозик. Коли сума боргу сягнула двох мільйонів рублів, а власниця квартири погрожувала виставити котів на вулицю в люті морози, Едгар підписав контракт із Міноборони РФ.

«Це був акт відчаю. Я підписав контракт із дияволом, щоб врятувати своїх котів», – зізнається окупант.

Попри зайву вагу, 130 кг, та проблеми з психічним здоров'ям, Едгара визнали придатним. Спочатку він служив у тилу, але згодом його відправили штурмувати Вовчанськ. Стерте з лиця землі місто шокувало окупанта. Едгар не побачив людей, яких треба «визволяти», лише руїни та смерть.

Опинившись на передовій, Григорян прийняв рішення не воювати. Як тільки він почув звук українського дрона, одразу від'єднав магазин від автомата і підняв руки. Дрон супроводжував його до українських позицій.

Зараз Едгар перебуває в українському полоні, де, за його словами, до нього ставляться по-людськи. Він звертається до громадян РФ із закликом не підписувати контракти.

