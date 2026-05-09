Кім Чен Ин надіслав Путіну особливе привітання до 9 травня

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Пхеньян назвав відносини з Росією головним пріоритетом
фото: АР

Кім нагадав про договір про взаємну оборону між КНДР та РФ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин надіслав російському диктатору Володимиру Путіну привітання з нагоди 9 травня та підтвердив відданість військово-політичному союзу між Пхеньяном і Москвою. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

У зверненні Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея й надалі надаватиме «головний пріоритет» партнерству з Росією. Також він підтвердив готовність виконувати зобов’язання за договором між двома країнами.

Йдеться про «Договір про всеохопне стратегічне партнерство», який Росія та КНДР підписали у 2024 році під час візиту Володимира Путіна до Пхеньяна. Документ містить пункт про взаємну оборону.

До слова, лідер Корейської Народно-Демократична Республіки Кім Чен Ин на з'їзді Соціалістичної патріотичної ліги молоді назвав молодь ключовою силою для виконання завдань Трудової партії Кореї, агітував молодь за війну в Україні на боці Росії. Та закликав до ще жорсткішої організації та беззаперечної ідеологічної дисципліни. 

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин оглянув частини майбутнього пам’ятника та музею, присвяченого пам’яті солдатів країни, які загинули воюючи проти України. 

