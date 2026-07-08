Залужний пояснив, чому у війні між Україною та РФ не буде переможців

Посол: Це війна на виснаження

Війна, попри глухий кут на фронті, триває, розширюючи інструментарій її ведення та постійно вносячи корективи в політичні цілі сторін. Про це наголосив ексголовнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний у своїй колонці для «Інтерфакс-Україна», передає «Главком».

«Чи програла Росія? Перш за все, щодо заявлених Росією політичних цілей можна вважати, що Росія їх не досягла, а значить не перемогла. Проте, цей висновок буде справедливим лише тоді, коли Росія погодиться припинити війну. Безумовно, цього не станеться», – підкреслив посол.

Водночас Залужний зазначив, що Україна зірвала головні цілі Росії, однак війна не завершилася: РФ не визнала поразки, окупувала території, а будь-яка мирна угода буде складною через територіальне питання.

«Навіть завдаючи нищівних ударів російській економіці, Україна залишається залежною від фінансової і технологічної підтримки та накопичує безліч внутрішніх проблем, з якими чим далі, тим важче впоратися. По-четверте, Росія повністю це розуміє і покладається на виснаження України як морально, так і фізично. Крім того, Росія має більший запас ресурсів, хоч які, але власні космічні можливості та випереджає у виробництві, наприклад, балістичних ракет. Бо просто неможливо виготовити достатньо систем ППО, щоб протидіяти цьому», – підкреслив Залужний.

За словами посла, оцінювати, чи перемагає Україна і чи програє Росія, варто також за рівнем міжнародної підтримки. Він вважає, що вона слабшає через зміну позиції США та розбіжності всередині Європейського Союзу.

«Це війна на виснаження. У ній не буде переможців, лише переможені. До цього списку поки входять Росія та Україна, які попри прагнення видати бажане за дійсне, більше втратили, ніж здобули. Цей список буде розширюватися», – пояснив ексголовнокомандувач ЗСУ.

Залужний підсумував: «Отже, війна, попри глухий кут на фронті, продовжується, розширюючи як інструментарій її ведення, так і постійно вносячи корективи у політичну мету сторін. Сьогодні війна на виснаження вийшла далеко за лінію фронту і перейшла, з одного боку, у знищення логістичних маршрутів та тестування систем ППО, а з іншого – у змагання вразливості критичної інфраструктури. Усе це абсолютно змінило парадигму війни від повного розгрому противника або капітуляції до зростання внутрішніх загроз через високу ціну повітряних ударів і спроби захисту від них та створення напруги у суспільстві».

Також Залужний наголосив, що повномасштабна війна Росії проти України зруйнувала старий світовий порядок та довела неефективність класичних моделей колективної безпеки. Водночас унікальний досвід українського спротиву відкриває перед державою вікно можливостей для здобуття нової геополітичної суб’єктності.