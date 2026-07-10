Бюджет Росії за півроку: нафтогазові доходи обвалилися, дефіцит зріс

Мінфін РФ: розрив між доходами і видатками бюджету сягнув 2,5% ВВП

Дефіцит федерального бюджету Росії за перше півріччя 2026 року зріс до 5,73 трлн рублів, а нафтогазові доходи скоротилися майже на чверть порівняно з минулим роком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на osint-проєкт Astra, який оприлюднив попередню оцінку Міністерства фінансів РФ.

Доходи федерального бюджету Росії за січень – червень 2026 року становили 18,6 трлн рублів, що на 5,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Натомість видатки зросли істотніше – на 16,1%, до 24,35 трлн рублів. Різниця між доходами й видатками сформувала дефіцит у 5,73 трлн рублів, або 2,5% ВВП. Порівняно з першим півріччям 2025 року цей показник побільшав на 2,35 трлн рублів.

У Мінфіні РФ пояснили високий показник випереджальним фінансуванням видатків та авансуванням окремих контрактів.

Головна причина зростання розриву – різке падіння доходів нафтогазового сектору. Нафтогазові доходи скоротилися на 22,7% у річному вираженні – до 3,66 трлн рублів проти 4,74 трлн рублів роком раніше. Базові нафтогазові доходи зменшилися на 14,8%, до 3,83 трлн рублів. У відомстві пов'язують падіння передусім із зниженням світових цін на нафту в попередні періоди.

Ненафтогазові доходи, навпаки, зросли на 16,3% і досягли 14,96 трлн рублів. Основний внесок дало надходження ПДВ від виробництва та імпорту, яке збільшилося на 22,6%, до 8,58 трлн рублів.

скрін: Astra

Ще кілька показників за підсумками півріччя:

державні закупівлі зросли на 47,4% – до 7,55 трлн рублів;

нафтогазові доходи забезпечили лише близько 19,7% усіх надходжень федерального бюджету;

на ненафтогазові доходи припало понад 80% дохідної частини.

У Мінфіні РФ заявили, що стійкість бюджетної системи підтримується механізмом бюджетного правила та використанням коштів Фонду національного добробуту для компенсації втрачених нафтогазових доходів.

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2026 року нафтогазові доходи Кремля впали на 45%, а частка воєнних видатків уперше перевищила 46% федерального бюджету – військова машина РФ тоді поглинала близько 38 млн доларів щогодини.