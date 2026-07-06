Через російську атаку Боярка та Вишневе залишилися без світла

ДТЕК: Щойно безпекова ситуація дозволить, відновлення електропостачання триватиме на всіх пошкоджених ділянках

Міста Боярка та Вишневе на Київщині залишилися без електропостачання внаслідок російського обстрілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Наслідки ворожої атаки фіксуємо у Бучанському, Фастівському, Вишгородському та Броварському районах. Найскладніша ситуація наразі – у містах Боярка та Вишневе, які залишаються без електропостачання внаслідок обстрілу. На місці працюють оперативні служби. Через відсутність доступу до окремих пошкоджених ділянок наразі неможливо повною мірою оцінити масштаби пошкоджень», – йдеться у повідомленні.

ДТЕК наголошує, що там, де підрозділи ДСНС вже надали дозвіл на проведення робіт, бригади розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

«Щойно безпекова ситуація дозволить, відновлення електропостачання триватиме на всіх пошкоджених ділянках», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Унаслідок цього є багато загиблих та постраждалих.

Також унаслідок масованої російської атаки на Київщину загинуло троє людей, 15 отримали поранення.

Зауважимо, у Вишневому на Київщині через загрозу повторної детонації розпочалася евакуація жителів із небезпечної території. «Вже тимчасово евакуювали більше 500 людей до завершення робіт з ліквідації. Також проводимо обстеження пошкоджених приватних будинків, аби не пропустити жодного постраждалого», – наголосив Клименко.

До слова, Вишнева міська громада на Київщині звернулася до мешканців із закликом не виходити на вулицю після нічної масованої атаки Росії. Причиною є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів, які можуть залишатися на території міста.