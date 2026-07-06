Головна Київ Новини
search button user button menu button

Через російську атаку Боярка та Вишневе залишилися без світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Через російську атаку Боярка та Вишневе залишилися без світла
Наслідки російського удару по Київщині 6 липня
фото: ДСНС Київщини

ДТЕК: Щойно безпекова ситуація дозволить, відновлення електропостачання триватиме на всіх пошкоджених ділянках

Міста Боярка та Вишневе на Київщині залишилися без електропостачання внаслідок російського обстрілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Наслідки ворожої атаки фіксуємо у Бучанському, Фастівському, Вишгородському та Броварському районах. Найскладніша ситуація наразі – у містах Боярка та Вишневе, які залишаються без електропостачання внаслідок обстрілу. На місці працюють оперативні служби. Через відсутність доступу до окремих пошкоджених ділянок наразі неможливо повною мірою оцінити масштаби пошкоджень», – йдеться у повідомленні.

ДТЕК наголошує, що там, де підрозділи ДСНС вже надали дозвіл на проведення робіт, бригади розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

«Щойно безпекова ситуація дозволить, відновлення електропостачання триватиме на всіх пошкоджених ділянках», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Унаслідок цього є багато загиблих та постраждалих.

Також унаслідок масованої російської атаки на Київщину загинуло троє людей, 15 отримали поранення.

Зауважимо, у Вишневому на Київщині через загрозу повторної детонації розпочалася евакуація жителів із небезпечної території. «Вже тимчасово евакуювали більше 500 людей до завершення робіт з ліквідації. Також проводимо обстеження пошкоджених приватних будинків, аби не пропустити жодного постраждалого», – наголосив Клименко.

До слова, Вишнева міська громада на Київщині звернулася до мешканців із закликом не виходити на вулицю після нічної масованої атаки Росії. Причиною є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів, які можуть залишатися на території міста. 

Читайте також:

Теги: енергетика ДТЕК Київщина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Армія РФ захопила лише 30 кв. км за місяць
Росія встановила новий антирекорд за темпами наступу
2 липня, 13:15
Удари по-російських НПЗ. Нам не варто займатися самообманом
Удари по-російських НПЗ. Нам не варто займатися самообманом
30 червня, 08:36
Ревазу Гегечкорі назавжди 28 років
Росія двічі відібрала спокій та життя у родини з Абхазії. Згадаймо Реваза Гегечкорі
29 червня, 09:00
Олексій Арестович перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони України
Арестович визнав, що його прогнози були нікчемними
26 червня, 08:13
Воронезький завод напівпровідникових приладів станом на 23 червня 2026 року
З'явилися супутникові знімки заводу у Воронежі після ракетного удару
23 червня, 18:43
Із травня сотні безпілотників усіх типів летять у напрямку сухопутного коридору до Криму
Україна позбавила Росію головної переваги у війні – FT
21 червня, 16:20

Новини

Росіяни вбили цілу сім'ю в Києві
Росіяни вбили цілу сім'ю в Києві
У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від атаки РФ: адреси
У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від атаки РФ: адреси
Через російську атаку Боярка та Вишневе залишилися без світла
Через російську атаку Боярка та Вишневе залишилися без світла
У Вишневому через загрозу повторної детонації проводиться евакуація: куди звертатися
У Вишневому через загрозу повторної детонації проводиться евакуація: куди звертатися
Масований удар по Києву. Міноборони РФ вигадало цинічне виправдання
Масований удар по Києву. Міноборони РФ вигадало цинічне виправдання
Масована атака на Київ: Повітряні сили повідомили деталі
Масована атака на Київ: Повітряні сили повідомили деталі

Новини

Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
Вчора, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua