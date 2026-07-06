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Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН
Сибіга зробив заяву про російські атаки
фото: Міністерство закордонних справ України

Сибіга: Зволікання або слабка реакція не здатні зупинити терор

Україна ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН через масовані атаки Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

«Кожна російська ракета, випущена по Україні, несе послання, що виходить далеко за межі наших кордонів. Вона має на меті переконати світ, що насильство може замінити закон, страх – сильніший за солідарність, а жорстокість залишається безкарною. Закликаємо головування Демократичної Республіки Конго та членів Ради підтримати запит України», – зауважив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Міністр додав: «Зволікання або слабка реакція не здатні зупинити терор. Це під силу лише рішучим, принциповим і вчасним діям. Міжнародна спільнота має обʼєднатися, щоби стримати агресора та продовжувати просувати всеосяжний, справедливий і тривалий мир відповідно до Статуту ООН».

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Унаслідок цього є багато загиблих та постраждалих.

Також унаслідок масованої російської атаки на Київщину загинуло троє людей. Міста Боярка та Вишневе на Київщині залишилися без електропостачання.

Зауважимо, у Вишневому на Київщині через загрозу повторної детонації розпочалася евакуація жителів із небезпечної території. «Вже тимчасово евакуювали більше 500 людей до завершення робіт з ліквідації. Також проводимо обстеження пошкоджених приватних будинків, аби не пропустити жодного постраждалого», – наголосив Клименко.

До слова, Вишнева міська громада на Київщині звернулася до мешканців із закликом не виходити на вулицю після нічної масованої атаки Росії. Причиною є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів, які можуть залишатися на території міста. 

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Теги: Андрій Сибіга МЗС Радбез ООН війна

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