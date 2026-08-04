Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Роботи десантуються з неба: ЗСУ вперше застосували нову тактику на фронті

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Роботи десантуються з неба: ЗСУ вперше застосували нову тактику на фронті
Україна першою у світі застосувала нову тактику роботизованої війни
скриншот з відео

Безпілотник доставив наземний роботизований комплекс у тил російських військ

Сили оборони України вперше здійснили повітряний штурм із використанням наземного роботизованого комплексу, який до місця виконання завдання доставив важкий безпілотник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

За інформацією видання, роль повітряного носія виконав важкий дрон, який транспортував наземний роботизований комплекс ARK-1 глибоко в тил російських військ.

Нову тактику вже назвали «сумчастою» – за аналогією із сумчастими тваринами. Її суть полягає в тому, що один безпілотний апарат транспортує інший або наземного робота, який після доставки самостійно виконує бойове завдання.

Як зазначає Forbes, концепція використання дронів для доставки інших безпілотних систем існувала ще до початку повномасштабної війни. Водночас саме Україна першою застосувала її безпосередньо на полі бою.

Подібний принцип Сили оборони вже використовують із FPV-дронами: великі безпілотники доставляють менші ближче до цілі, після чого ті атакують противника.

Крім того, аналогічний підхід українські військові випробували й на морі. Під час першого в історії безекіпажного морського десанту на Кінбурнську косу безпілотний катер доставив на берег гусеничний наземний робот із дистанційно керованим кулеметом. Після висадки машина вирушила вглиб території, ймовірно, для проведення розвідки та пошуку залишків російських підрозділів.

За даними Forbes, подібні технології Пентагон тестував ще у 2003, 2009 та 2014 роках. Зокрема, у межах проєкту STORK дрон десантував наземного робота на парашуті для розвідувальних місій, а безпілотні гелікоптери Fire Scout і K-MAX відпрацьовували доставку роботизованих платформ. Проте жодна з цих розробок так і не була застосована у реальних бойових умовах.

Натомість Україна, маючи значно менші ресурси, змогла створити працездатну систему та використати її під час бойових дій. Видання зазначає, що такий підхід може стати черговим етапом розвитку роботизованої війни.

Нагадаємо, що сили оборони України проводять наступальну операцію на Куп'янському напрямку та продовжують контратакувати російські війська. Водночас Інститут вивчення війни (ISW) не підтвердив заяви російської сторони про нібито просування окупантів у районі Куп'янська.

Читайте також:

Теги: дрон війна ЗСУ Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські безпілотники завдають точкових ударів по критично важливих вузлах нафтопереробних заводів Росії
Україна відмовилася від масованих ударів по НПЗ Росії – FT
30 липня, 03:20
Новий дитячий магазин мережі «Епіцентр К» у Києві
Мільярдери Гереги відкрили найбільший дитячий магазин
23 липня, 09:51
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що 12-14 липня в Баку відбулася неофіційна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії
МЗС України прокоментувало таємну зустріч представників Німеччини та РФ
22 липня, 17:13
Головнокомандувач ЗСУ звільнений після вуличних протестів. Чи не створює це небезпечний прецедент?
Пастка для «Барса». Чим запам’ятався головнокомандувач Сирський ТЕМА ТИЖНЯ
21 липня, 23:15
У ніч проти 18 липня «добрі дрони» атакували два склади Wildberries
Мегасклад Wildberries під Москвою другу добу палає після атаки дронів
19 липня, 21:58
Оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан»
Україна провела випробування балістики в день звільнення уряду
16 липня, 03:13
10 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
10 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
10 липня, 00:00
Олексій Пукач відбуває покарання на Тернопільщині
Вбивство Гонгадзе. Верховний суд остаточно вирішив долю генерала Пукача
8 липня, 07:50
Через удар по енергетичній інфраструктурі за межами Севастополя місто тимчасово залишилося без електропостачання
Окупований Крим занурився у темряву: дрони атакували ТЕС і аеродром
6 липня, 03:33

Події в Україні

Роботи десантуються з неба: ЗСУ вперше застосували нову тактику на фронті
Роботи десантуються з неба: ЗСУ вперше застосували нову тактику на фронті
Детонація боєприпасів на Хмельниччині. Названо дві основні версії трагедії
Детонація боєприпасів на Хмельниччині. Названо дві основні версії трагедії
Російський дрон атакував чоловіка посеред Херсона: момент потрапив на відео (оновлено)
Російський дрон атакував чоловіка посеред Херсона: момент потрапив на відео (оновлено)
Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2026 року
ЗСУ перейшли у наступ на Куп'янському напрямку – ISW
ЗСУ перейшли у наступ на Куп'янському напрямку – ISW
Миколаїв зазнав російської атаки: є загибла та поранені
Миколаїв зазнав російської атаки: є загибла та поранені

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Вчора, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Вчора, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Вчора, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua