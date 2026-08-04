Роботи десантуються з неба: ЗСУ вперше застосували нову тактику на фронті

Безпілотник доставив наземний роботизований комплекс у тил російських військ

Сили оборони України вперше здійснили повітряний штурм із використанням наземного роботизованого комплексу, який до місця виконання завдання доставив важкий безпілотник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

За інформацією видання, роль повітряного носія виконав важкий дрон, який транспортував наземний роботизований комплекс ARK-1 глибоко в тил російських військ.

Нову тактику вже назвали «сумчастою» – за аналогією із сумчастими тваринами. Її суть полягає в тому, що один безпілотний апарат транспортує інший або наземного робота, який після доставки самостійно виконує бойове завдання.

Як зазначає Forbes, концепція використання дронів для доставки інших безпілотних систем існувала ще до початку повномасштабної війни. Водночас саме Україна першою застосувала її безпосередньо на полі бою.

Подібний принцип Сили оборони вже використовують із FPV-дронами: великі безпілотники доставляють менші ближче до цілі, після чого ті атакують противника.

Крім того, аналогічний підхід українські військові випробували й на морі. Під час першого в історії безекіпажного морського десанту на Кінбурнську косу безпілотний катер доставив на берег гусеничний наземний робот із дистанційно керованим кулеметом. Після висадки машина вирушила вглиб території, ймовірно, для проведення розвідки та пошуку залишків російських підрозділів.

За даними Forbes, подібні технології Пентагон тестував ще у 2003, 2009 та 2014 роках. Зокрема, у межах проєкту STORK дрон десантував наземного робота на парашуті для розвідувальних місій, а безпілотні гелікоптери Fire Scout і K-MAX відпрацьовували доставку роботизованих платформ. Проте жодна з цих розробок так і не була застосована у реальних бойових умовах.

Натомість Україна, маючи значно менші ресурси, змогла створити працездатну систему та використати її під час бойових дій. Видання зазначає, що такий підхід може стати черговим етапом розвитку роботизованої війни.

Нагадаємо, що сили оборони України проводять наступальну операцію на Куп'янському напрямку та продовжують контратакувати російські війська. Водночас Інститут вивчення війни (ISW) не підтвердив заяви російської сторони про нібито просування окупантів у районі Куп'янська.