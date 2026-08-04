Окупанти атакували ринок поблизу Одеси: є постраждалі (оновлено)

Російські війська завдали ракетного удару по людному місцю в передмісті Одеси

Російські війська вдень 4 серпня завдали ракетного удару по передмістю Одеси. Під атакою опинилося людне місце поблизу ринку. Щонайменше троє людей постраждали Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

За словами очільника ОВА, російські війська цілеспрямовано атакували цивільну локацію. «Ворог цинічно вдарив ракетами по передмістю Одеси, по людному місцю біля ринку», – зазначив Кіпер.

фото: Одеська ОВА

Наразі вже підтверджено пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. На місці удару працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Інформація щодо кількості постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, вранці 4 серпня російські війська також атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одеської області. Унаслідок удару було зруйновано приватний житловий будинок. За попередніми даними, двоє людей дістали поранення, а пожежу, що виникла після атаки, оперативно ліквідували рятувальники.