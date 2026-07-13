Головна Думки вголос Віталій Шапран
search button user button menu button
Віталій Шапран Економічний експерт

Паливна криза РФ виходить з-під контролю: що буде далі

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кремль вже не може зупинити кризу
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Чи врятують дорожчі кредити паливний ринок Росії?

Боротьба РФ з паливною кризою: що вирішить Центральний банк РФ? Росіян накрила доволі жорстка паливна криза.

На минулому тижні проблеми на паливному ринку в них тільки загострились. Влада РФ продовжувала «валяти дурня»: профільний віцепрем'єр федерального уряду Новак знову розповідав байки про те, що російський ринок палива врятує імпорт і самі росіяни.

Зокрема, за офіційними оцінками, коли спаде ажіотаж, то споживання палива впаде на третину. Втім, цей прогноз не враховував, що все нові і нові російські НПЗ та нафтобази продовжують спалахувати як свічки.

Поки Новак розвішував локшину пересічним росіянам своїми мовними інтервенціями, особисто Путін вжився в роль великого Мао і підтримав пропозицію збільшувати роль міні-НПЗ у виробництві палива у РФ.

Цей глибокий катаклізм, який росіяни спостерігали з блакитних екранів, тільки поглибив дефіцит і призвів до зростання цін на бензин. Між іншим, за офіційними даними бензин у РФ за червень подорожчав на 6,88%, а за перший тиждень липня – на 2,11%.

У підсумку прискорився навіть офіційний темп інфляції: в річному вимірі вона складала 6,02%. Ситуація вимагала від ЦБР підвищувати ставку для боротьби з інфляцією. На цю ситуацію дуже болісно відреагував путінський бізнес-омбудсмен – підсанкційний Шохін, який закликав ЦБР не підвищувати ставку на засіданні 24 липня.

За всіма правилами, які раніше анонсував ЦБР, він має підвищити ставку. Проте його опоненти вказують на те, що від підняття ставки ЦБР проблеми з паливом не зникнуть і російські НПЗ не будуть менше горіти.

У принципі, вони праві: щоб вирішити економічні проблеми РФ потрібно завершувати війну, а не смикати туди-сюди ключову ставку ЦБР. Але ЦБР, схоже, налаштований серйозно, навіть чутки про це обвалили російський фондовий ринок в п’ятницю.

Якщо 24 липня ЦБР піде на збільшення ставки, то це стане першим офіційним визнанням російською владою, що паливна криза трансформувалась в підсилення економічних проблем.

Прогнозувати, що зробить ЦБР 24 липня я не буду. З одного боку, Ельвірі Набіулліній менше року залишилось до пенсії, і йти на конфронтацію з Кремлем, щоб випасти з вікна, – це зовсім не її стиль.

З іншого боку, є фактор ціни на російську нафту, яка ще на початку минулого тижня торгувалась на рівні 41-42 доларів за барель. Втім, після ударів Ірану по Бахрейну та Кувейту, а також по газовому танкеру з Катару, ситуація змінилась. Для РФ ціна нафти залишається фактором номер один в усіх рішеннях, в т.ч. по ставці.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський студент пожартував, виориставши ім'я Адольфа Гітлера
Піца для Гітлера. Російський студент потрапив за ґрати через жарт
17 червня, 16:15
Зеленський прокоментував удари по Росії
«Якщо буде палати Україна, буде палати і ваша Москва»: Зеленський попередив Росію про жорстку відповідь
18 червня, 12:42
У Москві та області усувають та оцінюють наслідки атаки безпілотників
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
18 червня, 14:38
За словами Фалькова, зараз у Росії «відбувається балансування» між середньою, професійною та вищою освітою
«Це не добре»: глава Міносвіти РФ поскаржився на надлишок росіян з вищою освітою
18 червня, 20:58
Минулося без жертв і травмованих
На Вінниччині постраждали будинки через російську атаку (фото)
21 червня, 13:22
У червні 2023 року Пригожин організував невдалий заколот проти військового керівництва РФ
Переворот «Вагнера». Що трапилося в Росії три роки тому (фото, відео)
24 червня, 16:06
Попередження про масований обстріл та удар по Пензі. Головне за 1 липня 2026
Попередження про масований обстріл та удар по Пензі. Головне за 1 липня 2026
1 липня, 21:22
У Кам’янському районі пошкоджена АЗС та автомобілі
На Дніпропетровщині окупанти вдарили по АЗС, загинула людина (фото)
3 липня, 09:49
РФ заявила про помсту Британії за Кримську війну 170-річної давності
РФ заявила про помсту Британії за Кримську війну 170-річної давності
9 липня, 05:27

Віталій Шапран

Паливна криза РФ виходить з-під контролю: що буде далі
Паливна криза РФ виходить з-під контролю: що буде далі
Дві тисячі грн в обігу: які ризики несе нова банкнота
Дві тисячі грн в обігу: які ризики несе нова банкнота
Готівка проти Путіна: у Росії почався небезпечний тренд
Готівка проти Путіна: у Росії почався небезпечний тренд
Росія втрачає ще одного союзника? Перші сигнали
Росія втрачає ще одного союзника? Перші сигнали
Падіння цін на нафту штовхає Росію до економічної катастрофи
Падіння цін на нафту штовхає Росію до економічної катастрофи
Чому мир на Близькому Сході знову відкладається і до чого тут Росія
Чому мир на Близькому Сході знову відкладається і до чого тут Росія

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 липня 2026
111K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
91K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
90K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua