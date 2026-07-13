Паливна криза РФ виходить з-під контролю: що буде далі

Чи врятують дорожчі кредити паливний ринок Росії?

Боротьба РФ з паливною кризою: що вирішить Центральний банк РФ? Росіян накрила доволі жорстка паливна криза.

На минулому тижні проблеми на паливному ринку в них тільки загострились. Влада РФ продовжувала «валяти дурня»: профільний віцепрем'єр федерального уряду Новак знову розповідав байки про те, що російський ринок палива врятує імпорт і самі росіяни.

Зокрема, за офіційними оцінками, коли спаде ажіотаж, то споживання палива впаде на третину. Втім, цей прогноз не враховував, що все нові і нові російські НПЗ та нафтобази продовжують спалахувати як свічки.

Поки Новак розвішував локшину пересічним росіянам своїми мовними інтервенціями, особисто Путін вжився в роль великого Мао і підтримав пропозицію збільшувати роль міні-НПЗ у виробництві палива у РФ.

Цей глибокий катаклізм, який росіяни спостерігали з блакитних екранів, тільки поглибив дефіцит і призвів до зростання цін на бензин. Між іншим, за офіційними даними бензин у РФ за червень подорожчав на 6,88%, а за перший тиждень липня – на 2,11%.

У підсумку прискорився навіть офіційний темп інфляції: в річному вимірі вона складала 6,02%. Ситуація вимагала від ЦБР підвищувати ставку для боротьби з інфляцією. На цю ситуацію дуже болісно відреагував путінський бізнес-омбудсмен – підсанкційний Шохін, який закликав ЦБР не підвищувати ставку на засіданні 24 липня.

За всіма правилами, які раніше анонсував ЦБР, він має підвищити ставку. Проте його опоненти вказують на те, що від підняття ставки ЦБР проблеми з паливом не зникнуть і російські НПЗ не будуть менше горіти.

У принципі, вони праві: щоб вирішити економічні проблеми РФ потрібно завершувати війну, а не смикати туди-сюди ключову ставку ЦБР. Але ЦБР, схоже, налаштований серйозно, навіть чутки про це обвалили російський фондовий ринок в п’ятницю.

Якщо 24 липня ЦБР піде на збільшення ставки, то це стане першим офіційним визнанням російською владою, що паливна криза трансформувалась в підсилення економічних проблем.

Прогнозувати, що зробить ЦБР 24 липня я не буду. З одного боку, Ельвірі Набіулліній менше року залишилось до пенсії, і йти на конфронтацію з Кремлем, щоб випасти з вікна, – це зовсім не її стиль.

З іншого боку, є фактор ціни на російську нафту, яка ще на початку минулого тижня торгувалась на рівні 41-42 доларів за барель. Втім, після ударів Ірану по Бахрейну та Кувейту, а також по газовому танкеру з Катару, ситуація змінилась. Для РФ ціна нафти залишається фактором номер один в усіх рішеннях, в т.ч. по ставці.