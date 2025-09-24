РФ змінює порядок строкової служби

Призовники зможуть отримувати повістки будь-коли, а медичне та психологічне обстеження проводитимуть постійно

Держдума Росії ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає цілорічний призов громадян на військову службу. Відправка до місць служби залишиться у двох основних періодах – з квітня по липень та з жовтня по грудень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Згідно з новим законопроєктом, призов проводитиметься протягом усього календарного року за указом президента РФ. Медичне освідчення, професійний психологічний відбір та засідання призовних комісій відбуватимуться постійно.

Повістки тепер можна надсилати в будь-який час, а призовники, які не отримають виклик, повинні самостійно з’явитися до військкомату протягом двох тижнів від початку чергового періоду відправки.

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов зазначив, що нововведення допоможе «розвантажити військкомати», які наразі «працюють три місяці на рік у режимі ошпареної кішки». Цей крок може значно змінити організацію строкової служби в Росії та вплинути на військову мобілізаційну систему країни.

Нагадаємо, що весняний призов у Росії охопив громадян віком від 18 до 30 років. Військові будуть відправлятися на службу з 1 квітня по 15 червня. Паралельно з цього заходу звільнять військовослужбовців, у яких закінчився строк служби.

Згідно з офіційними даними, під час минулого осіннього призову до армії РФ направили 133 тисячі новобранців. У весняній кампанії 2024 року кількість призваних склала 150 тисяч осіб.

«Російська Федерація порушує норми міжнародного права, здійснюючи призов захищеного населення до збройних сил РФ, переслідуючи у кримінальному порядку осіб, що відмовляються від такої служби, а також проводячи масові військово-пропагандистські заходи із залученням населення всіх вікових категорій, включно з неповнолітніми, в умовах стрімкого поширення коронавірусного захворювання Covid-19», – йдеться у заяві.

