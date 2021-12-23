Через корупцію Україна втрачає десятки мільярдів долларів

Діра українського бюджету 11 мільярдів

Держсекретар США Ентоні Блінкін, на конференції у Вільнюсі заявив, що Україна щороку втрачає через корупцію 40 мільярдів долларів.

Це не під час президентства Кравчука, Кучми, Ющенка, Януковича чи Порошенка...

При президенті Зеленському Україна втрачає щороку 40 мільярдів долларів через корупцію.

Для прикладу в МВФ ми просимо 5 мільярдів.

Дифіцит, читай діра, українського бюджету 11 мільярдів долларів.

І сьогодні Зеленський черговий раз обдурив США та провалив призначення Головного Прокурора Спеціальної Антикорупційної прокуратури, обрання якого він обіцяв 17 місяців тому.

Корупціонери та зрадники заблокували всю антикорупційну інфраструктуру.

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Джерело: блог Мирослава Гая

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