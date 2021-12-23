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    Думки вголос

    Через корупцію Україна втрачає десятки мільярдів долларів

    • Мирослав Гай

      Блогер

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    Шалені гроші вилітають у кишені недобросовісних чиновників - Через корупцію Україна втрачає десятки мільярдів долларів
    Шалені гроші вилітають у кишені недобросовісних чиновників
    фото з відкритих джерел

    Діра українського бюджету 11 мільярдів

    Держсекретар США Ентоні Блінкін, на конференції у Вільнюсі заявив, що Україна щороку втрачає через корупцію 40 мільярдів долларів.

    Це не під час президентства Кравчука, Кучми, Ющенка, Януковича чи Порошенка...

    При президенті Зеленському Україна втрачає щороку 40 мільярдів долларів через корупцію.

    Для прикладу в МВФ ми просимо 5 мільярдів.

    Дифіцит, читай діра, українського бюджету 11 мільярдів долларів.

    І сьогодні Зеленський черговий раз обдурив США та провалив призначення Головного Прокурора Спеціальної Антикорупційної прокуратури, обрання якого він обіцяв 17 місяців тому.

    Корупціонери та зрадники заблокували всю антикорупційну інфраструктуру.

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    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МВФ корупція в Україні гроші Україна
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    Через корупцію Україна втрачає десятки мільярдів долларів