Дебати Віталія Портникова та Юлиї Латиніної показали велику проблему України. І ось яку

«Проблема України в тому, що нам потрібні сотні таких Портникових»

«Ми маємо, як Держава вкластися великими грошима в освіту, науку та журналістику»

Подивився блискучі дебати Віталія Портникова та Юлиї Латиніної, саме дебати, а не «діалог», де Віталій Едуардович розставив усі потрібні акценти, проявив чудову ерудицію та глибокі знання історії та бездоганно відстояв аксіому української ідентичності.

Портніков прекрасний журналіст, який іноді межує з геніальністю але...

Проблема України в тому, що нам потрібні сотні таких Портникових, які б могли відстоювати український наратив назовні та всередині, різними мовами, а не тільки російської чи українською, та на різні теми зокрема технічні, наукові, культорологічні, а їх майже не має, крихти.

А у РФ є.

Не вистачить одного Віталія Портнікова для донесення української позиції, не тільки для суперечок з російськими інтелектуалами, а і для самого українського суспільства, не кажучи про весь світ.

Це проблема. Ми маємо, як Держава вкластися великими грошима в освіту, науку та журналістику. І можливо, за 25-50 років ми почнімо пожинати плоди цієї інвестиції, якої я прагну, але скоріше за все не побачу.

А у нас суперечка, чи потрібна Україні станція в Антарктиді.