Росія створює ілюзію відведення військ від України – The Washington Post

У США вважають хитрощами заяви РФ щодо відведення вояків

У ніч на п'ятницю, 18 лютого, The Washington Post з посиланням на чотири анонімні джерела в американських і європейських структурах влада повідомила, що США отримали розвіддані про те, ніби оголошене Росією відведення військ від кордону з Україною було навмисними хитрощами, щоб ввести в оману Сполучені Штати та інші світові держави.

У Вашингтоні вважають, що заяви Росії про повернення військ із навчань до місць постійної дислокації «можуть бути частиною кампанії дезінформації, покликаної ввести в оману».

Нагадаємо, учора російські ЗМІ повідомляли про масове відведення путінських військ.

Водночас згідно із даними розвідки Великобританії російських вояків на кордоні стало більше на кілька тисяч. Тим часом Кремль звинуватив Байдена у нагнітанні ситуації навколо України.

Також Білий дім повідомляв, що неправдиві заяви Росії є черговою спробою знайти привід для вторгнення. Як відомо, Байден розповів, із чого може початися вторгнення Росії.

Напередодні прем'єр-міністр Японії поговорив із Путіним: той запевнив, що не планує нападати на Україну.

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