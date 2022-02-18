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    Росія створює ілюзію відведення військ від України – The Washington Post

    Росії поширює дезінформацію, покликану ввести в оману світ - Росія створює ілюзію відведення військ від України – The Washington Post
    Росії поширює дезінформацію, покликану ввести в оману світ
    фото з відкритих джерел

    У США вважають хитрощами заяви РФ щодо відведення вояків

    У ніч на п'ятницю, 18 лютого, The Washington Post з посиланням на чотири анонімні джерела в американських і європейських структурах влада повідомила, що США отримали розвіддані про те, ніби оголошене Росією відведення військ від кордону з Україною було навмисними хитрощами, щоб ввести в оману Сполучені Штати та інші світові держави.

    У Вашингтоні вважають, що заяви Росії про повернення військ із навчань до місць постійної дислокації «можуть бути частиною кампанії дезінформації, покликаної ввести в оману».

    Нагадаємо, учора російські ЗМІ повідомляли про масове відведення путінських військ.

    Водночас згідно із даними розвідки Великобританії російських вояків на кордоні стало більше на кілька тисяч. Тим часом Кремль звинуватив Байдена у нагнітанні ситуації навколо України.

    Також Білий дім повідомляв, що неправдиві заяви Росії є черговою спробою знайти привід для вторгнення. Як відомо, Байден розповів, із чого може початися вторгнення Росії.

    Напередодні прем'єр-міністр Японії поговорив із Путіним: той запевнив, що не планує нападати на Україну.

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    Теги: Росія США напад влада
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    Росія створює ілюзію відведення військ від України – The Washington Post