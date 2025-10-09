Головна Спорт Новини
Чотири представники Росії потрапили до складів комітетів та комісій ФІФА

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Президент РФС Олександр Дюков залишився членом комітету зі змагань клубних чоловічих команд

Представники країни-агресора Дюков, Митрофанов, Юмашева та Захарова обрані на чотирирічний цикл – до 2029 року

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на офіційному сайті повідомила, що чотири представники Російського футбольного союзу (РФС) увійшли до оновлених складів комітетів та комісій організації. Про це інформує «Главком».

Президент РФС Олександр Дюков залишився членом комітету зі змагань клубних чоловічих команд, генеральний секретар РФС Максим Митрофанов увійшов до комітету з футбольних технологій, інновацій та цифрової трансформації.

Голова комітету жіночого футболу РФС Поліна Юмашева перебуває у списку комітету з управління, аудиту та, відповідно, юрист Лариса Захарова – в апеляційному комітеті.

Дюков, Митрофанов, Юмашева та Захарова обрані на чотирирічний цикл – до 2029 року.

З 2022 року російські клуби та збірні відсторонені від участі у змаганнях під егідою УЄФА та ФІФА через агресію РФ проти України.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

