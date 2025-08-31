Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Стало відомо, коли й де відбудеться прощання з Андрієм Парубієм

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, коли й де відбудеться прощання з Андрієм Парубієм
Андрія Парубія поховають на Личаківському кладовищі
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Політика та державного діяча поховають на Личаківському кладовищі

Парастас (заупокійне богослужіння) за Андрієм Парубієм розпочнеться в понеділок 1 вересня о 19:00 в у Архикатедральному Соборі святого Юра (м. Львів, площа св. Юра, 5). Про це повідомляє Львівська міська рада, інформує «Главком».

«У понеділок, 1 вересня, о 19:00 у Архикатедральному Соборі святого Юра (площа св. Юра, 5) відбудеться парастас. У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону. Орієнтовно о 13:30 на площі Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання», – йдеться у повідомленні.

Політика, державного діяча та ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія поховають на Личаківському кладовищі.

Зазначимо, що у Львові, на місце вбивства українського політика, громадського діяча, колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія, містяни несуть лампадки та квіти. 

До слова, у Києві на будівлі Верховної Ради України приспустили державний прапор на знак скорботи за Андрієм Парубієм – українським політиком, колишнім головою парламенту та відомим громадським діячем, якого 30 серпня було вбито у Львові

Вбивство Андрія Парубія у Львові

Зауважимо, 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки.

У соціальних мережах поширили світлину ймовірного вбивці.

Стало відомо, коли й де відбудеться прощання з Андрієм Парубієм фото 1

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

До слова, поліція не розкриває деталей щодо стрільця, який вбив ексголову Верховної Ради Андрія Парубія 30 серпня. Проте відомо, що підозрюваний міг бути замаскований під кур'єра Glovo. 

Також повідомлялось, що Служба безпеки України не має жодних даних щодо того, чи пов'язані вбивства мовознавиці Ірини Фаріон та ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Водночас розглядається версія «російського сліду» у справі.

Читайте також:

Теги: Андрій Парубій Львів поховання вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Матвій був наймолодшим сином у родині
Росія у Києві вбила шестирічного українського каратиста
31 липня, 16:07
Російські ресурси зазначають, що кікбоксера знайшли покаліченим на пустирі у Підмосков'ї
Покалічене тіло було знайдене біля пустиря. У РФ помер ексчемпіон світу з кікбоксингу
11 серпня, 19:36
Ресторатора було оштрафовано на 48 тис грн
Держпродспоживслужба оштрафувала у Львові «Китайський привіт» Кацуріна
12 серпня, 16:08
Чоловіку проведуть психолого-психіатричну експертизу
Відрубав матері голову та втік: поліція Хмельниччини знайшла підозрюваного у лісі
15 серпня, 20:10
Відправлення з Києва та Дніпра поїздом № 220/219 заплановане на 25, 28, 30 та 31 серпня
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди
20 серпня, 13:08
На місцях працюють усі відповідні служби
Атака на Львів: Садовий розповів про руйнування та долю постраждалих
21 серпня, 09:31
Біля Львівської політехніки зʼявився прапор надії
У Львові піднято біло-червоний «Прапор Надії» (відео)
24 серпня, 13:46
Андрій Парубій був застрелений сьогодні, 30 серпня у Львові
Андрія Парубія вбито у Львові: нардеп назвав мотив вбивці
Вчора, 14:41
Андрій Парубій останнім часом перебував у Львові та займався здоров’ям своєї родини
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця
Вчора, 15:58

Суспільство

Стало відомо, коли й де відбудеться прощання з Андрієм Парубієм
Стало відомо, коли й де відбудеться прощання з Андрієм Парубієм
У Львові на місце вбивства Андрія Парубія люди приносять лампадки та квіти
У Львові на місце вбивства Андрія Парубія люди приносять лампадки та квіти
На Миколаївщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами: є загиблі
На Миколаївщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами: є загиблі
Боронив Україну з 2014 року. Згадаймо Олександра Броннікова
Боронив Україну з 2014 року. Згадаймо Олександра Броннікова
В Україні невелика хмарність: погода на 31 серпня
В Україні невелика хмарність: погода на 31 серпня
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2025
18K
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця
7611
Дипломат одним фото пояснив роль Андрія Парубія у історії України
3597
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3152
Вбивство Андрія Парубія: фото, відео та подробиці з місця злочину

Новини

Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Сьогодні, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Сьогодні, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Вчора, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua