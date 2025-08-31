Стало відомо, коли й де відбудеться прощання з Андрієм Парубієм

Політика та державного діяча поховають на Личаківському кладовищі

Парастас (заупокійне богослужіння) за Андрієм Парубієм розпочнеться в понеділок 1 вересня о 19:00 в у Архикатедральному Соборі святого Юра (м. Львів, площа св. Юра, 5). Про це повідомляє Львівська міська рада, інформує «Главком».

«У понеділок, 1 вересня, о 19:00 у Архикатедральному Соборі святого Юра (площа св. Юра, 5) відбудеться парастас. У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону. Орієнтовно о 13:30 на площі Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання», – йдеться у повідомленні.

Політика, державного діяча та ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія поховають на Личаківському кладовищі.

Зазначимо, що у Львові, на місце вбивства українського політика, громадського діяча, колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія, містяни несуть лампадки та квіти.

До слова, у Києві на будівлі Верховної Ради України приспустили державний прапор на знак скорботи за Андрієм Парубієм – українським політиком, колишнім головою парламенту та відомим громадським діячем, якого 30 серпня було вбито у Львові

Вбивство Андрія Парубія у Львові

Зауважимо, 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки.

У соціальних мережах поширили світлину ймовірного вбивці.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

До слова, поліція не розкриває деталей щодо стрільця, який вбив ексголову Верховної Ради Андрія Парубія 30 серпня. Проте відомо, що підозрюваний міг бути замаскований під кур'єра Glovo.

Також повідомлялось, що Служба безпеки України не має жодних даних щодо того, чи пов'язані вбивства мовознавиці Ірини Фаріон та ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Водночас розглядається версія «російського сліду» у справі.