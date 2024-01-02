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Частина Києва знеструмлена через ракетну атаку

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Частина Києва знеструмлена через ракетну атаку
У Києві та області працює ППО
фото ілюстративне

Рештки збитих ракет упали в кількох районах столиці

Унаслідок ракетної атаки частина обʼєктів та житлових будинків у кількох районах столиці знеструмлені. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

В столиці триває повітряна тривога.

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток в Печерському район на дах багатоповерхового житлового будинку.

За даними Київської міської військової адміністрації, в Печерському районі зафіксовано ще падіння решток на житловий будинок. Інформація уточнюється.

 Оболонському районі рештки ракети впали на територію складських приміщень.

Також в Голосіївському районі - на відкритій ділянці. Оперативні служби слідують на місця.

Попередньо, зафіксовано падіння решток і в Святошинському районі. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, на світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У Києві лунають вибухи. У столиці та області працюють сили ППО.

У ніч проти 2 січня окупанти атакували столицю ударними дронами. Унаслідок роботи ППО сталося падіння уламків та виникли пожежі.

Уночі російські окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України.

Теги: окупанти Київ війна ракета

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