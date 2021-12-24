Колишній соратник Зеленського розповів, який «дуже поганий хід» робить влада (відео)

На думку Дмитра Разумкова, змішана система голосування – це не вибори, а маніпуляція

Разумков підтвердив: влада хоче повернути мажоритарку

Попри те, що два роки тому нардепи від монобільшості вітали рішення про скасування змішаної виборчої системи в Україні, наразі парламентарями активно обговорюється питання про повернення змішаної виборчої системи. Таку інформацію в ефірі токшоу «Час Голованова» на телеканалі «Україна24» оприлюднив позафракційний народний депутат, колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Політик зазначив, що повернення до «мажоритарки» надасть владі більше можливостей фальсифікувати вибори та підбирати людей, які ресурсно зможуть забезпечити результат. Він уточнив, що регіонах існує категорія кандидатів, які є «вправними рибалками». Вони будують міцну «сітку» на виборах, аби легко й швидко скуповувати голоси.

«Змішана система голосування – це не вибори. Це – маніпуляція й нечесна боротьба, по відношенню до виборців, тому що їх вибір підміняють або крадуть», – наголосив Разумков.

На думку політика, намагання влади повернутися до змішаної системи обрання парламенту може погано закінчитися не тільки для держави, а і для «слуг народу» зокрема.

Як повідомляв «Главком», за два роки до парламентських виборів на Банковій всерйоз вивчають питання зміни виборчої системи. Нинішню з відкритими списками називають недосконалою.

Раніше перший віце-спікер Олександр Корнієнко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що місцеві вибори продемонстрували занадто велику складність нинішньої системи для звичайних людей та хибність ідеї, за якої депутати від однієї політсили змушені конкурувати між собою.

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