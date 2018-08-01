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    Думки вголос

    Відключення електроенергії. Кияни завчасно перестали боятись

    • Андрій Герус

      Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

    • Розсилка
    Відключення електроенергії. Кияни завчасно перестали боятись

    Вже більше місяця іде спір між Нафтогазом та КМДА/Київтеплоенерго, на кому ж мають бути борги Київенерго

    Шановні друзі-кияни.

    Дехто з вас переживав з приводу відключень електроенергії у ваших квартирах під час блокади торгівлі із ОРДЛО. Але набагато імовірнішим є відключення електроенергії не внаслідок блокади, а внаслідок деяких псевдо-реформ.

    Вже більше місяця іде спір між Нафтогазом та КМДА/Київтеплоенерго, на кому ж мають бути борги Київенерго. І на період спору Нафтогаз перекрив поставки газу. Як наслідок, крайніми виявилися знову споживачі - гарячої води немає і у тих, хто все справно оплачував за підвищеними тарифами. Такий сухий підсумок «реформи» для звичайного киянина.

    Взагалі таке різке підвищення ціни на газ без продуманих механізмів платежів, вчасних субсидій, відповідальності (індивідуальної, а не колективної) і т.д. неминуче породжує іншу проблему - неплатежі та борги, а на них накручуються штрафи і пені. Проблема різних цін на газ (як на мене, перебільшена) переливається у проблему величезних, а іноді і штучних боргів, а їх вже на себе ніхто брати не хоче.

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    Як наслідок, формально Нафтогаз має право перекрити газ і для ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

    Ці теплоелектроцентралі перестануть генерувати електроенергію. Отже, збільшиться навантаження на трансформатори та лінії електропередач, які заходять у Київ із зовні.

    І далі основна інтрига - чи мережі витримають. Теоретично витримати можуть. Практично, якщо підніметься температура, буде жарка погода, усі ввімкнуть кондиціонери, і ще десь, не дай Бог, трапиться аварія - то не витримають. І тоді частина міста залишиться не тільки без гарячої води, але і без електроенергії.

    А можливо, все минеться. Ну, за «авось»!

    Джерело: блог Андрія Геруса

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Київенерго електроенергія КМДА
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