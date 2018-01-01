Як Ахметов заробляє з допомогою чиновників мільярди в енергетиці. Чотири схеми

Сумарно з допомогою таких схем та ручних рішень регулятора компанія ДТЕК в обхід загального алгоритму отримала близько 3,7 млрд грн

4 однотипні схеми, по яких компанії Ахметова за півтора роки отримали 3,7 млрд грн. Всі наші платежі за е/е ідуть в обленерго, а далі в ДП «Енергоринок». Останній розподіляє ці кошти виробникам електроенергії по алгоритму, а саме пропорційно виручці компаній-виробників. За останні 1,5 роки НКРЕКП чотири рази по-серйозному відходило

Андрій Герус Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

Андрій Герус

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Рінат Ахметов

Сумарно з допомогою таких схем та ручних рішень регулятора компанія ДТЕК в обхід загального алгоритму отримала близько 3,7 млрд грн

4 однотипні схеми, по яких компанії Ахметова за півтора роки отримали 3,7 млрд грн.

Всі наші платежі за е/е ідуть в обленерго, а далі в ДП «Енергоринок». Останній розподіляє ці кошти виробникам електроенергії по алгоритму, а саме пропорційно виручці компаній-виробників.

За останні 1,5 роки НКРЕКП чотири рази по-серйозному відходило від цього алгоритму.

1. Осінь 2016р. Платіж 200 млн грн від Київенерго (ДТЕК) не розподіляється пропорційно усім виробникам, а повністю повертається, як оплата виробнику - тому ж Київенерго (ТЕЦ-5, ТЕЦ-6). Інші компанії, зокрема державні Центренерго, Енергоатом, Укргідроенерго, Укренерго не отримують нічого.

2. Грудень 2016 року. НКРЕКП проводить 686 млн грн в обхід загального алгоритму. З них 676 млн грн отримує компанія ДТЕК. Державні Енергоатом, Укргідроенерго, Укренерго не отримують нічого.

3. Грудень 2017 року. 1,8 млрд грн виділяється з держбюджету на покриття збитків підприємства «Вода Донбасу» (наслідки «прибуткової» роботи в зоні АТО). Вся сума іде, як оплата за е/е. Але НКРЕКП ці 1,8 млрд грн знову проводить в обхід звичайного алгоритму. Близько 1,3 млрд грн отримав ДТЕК. Державні Енергоатом, Укргідроенерго, Укренерго не отримують нічого.

4. 09 січня 2018 року. НКРЕКП в обхід алгоритму проводить 2 млрд грн, з яких 1,5 млрд грн отримує ДТЕК. Енергоатом, Укргідроенерго, Укренерго не отримують нічого.

З таких рішень виглядає, що для держ компаній гроші взагалі не потрібні. Але ні, НКРЕКП з 1 січня цього року підняв тарифи для Енергоатома та Укргідро на 16% та 20% відповідно, які знову ж мають покритися споживачами. Бо наші попередньо сплачені тарифи не всі дійшли до цих компаній.

Сумарно з допомогою таких схем та ручних рішень регулятора компанія ДТЕК Р.Ахметова в обхід загального алгоритму отримала близько 3,7 млрд грн. Із них 1,7 млрд грн не були б отримані, якби платежі відбувалися згідно загальних правил.

Державні Енергоатом, Укргідроенерго, Укренерго сумарно внаслідок відповідних рішень НКРЕКП недоотримали біля 1,6 млрд грн.

Голова НКРЕКП Д.Вовк розумна людина, тому впевнений, він усвідомлював і розумів суть та наслідки таких рішень. І, як бачимо, такі дії мають систематичний повторюваний характер.

Якщо вас цікавили практичні приклади, як же у дійсності олігархи отримують в Україні мільярди - то ось так, з допомогою лояльних чиновників.

Джерело: блог Андрія Геруса

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