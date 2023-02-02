Незалежна держава Астрахань. Пропагандист Соловйов шокований наслідками путінської «спецоперації»

Під час «Форуму вільних народів Росії» у Брюсселі було запропоновано відродити Астраханське ханство ногайців

Представники нацменшин закликають до поділу Росії, і звинувачують владу у геноциді. У ефірі своєї передачі кремлівський пропагандист Володимир Соловйов продемонстрував відео з «Форуму вільних народів Росії», що відбувався у Брюсселі.

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На ньому представник ногайського національного руху Анвар Курманакаєв закликав Європу допомогти у їхнььому прагненні відродити Астраханське ханство ногайців, яке перебуває під 500-річною російською окупацією.

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«Астраханське ханство, столиця Ногайської орди, на сьогоднішній день вже 500 років окуповано. Ми хочемо на основі корінного народу створити ногайську республіку Астрахань, звільнитися від гніту та злиднів. На території області видобуваються нафта та газ у величезних кількостях, але все вивозиться до Москви. Час вже з цією імперією розібратися, віддати корінним народам їхні землі», – заявив Курманакаєв.

Після цього Курманакаєв заявив, що у Росії відбувається геноцид його народу, оскільки мобілізували на фронт уже 5 тис. чоловіків його народності.

«Форум вільних народів Росії» позиціонує себе як майданчик для об'єднання муніципальних та регіональних лідерів, учасників опозиційних течій РФ, представників національних рухів, активістів, експертної спільноти та всіх, кому очевидна необхідність негайної трансформації Росії.

Нагадаємо, російське командування кидає військовослужбовців неслов'янських національностей у найризикованіші атаки, через це серед них росте невдоволення.