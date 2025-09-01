Металургія Росії зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну

Однією з причин падіння виробництва металургійної продукції називають міжнародні санкції

У липні 2025 року виробництво металургійної продукції в Росії скоротилося на 10,2% порівняно з минулим роком. Це найгірший показник за останні 3,5 роки, про що свідчать дані Росстату. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Обвал виробництва зафіксовано на ключових російських підприємствах:

Магнітогорський металургійний комбінат зменшив випуск сталі на 18%;

Компанія «Мечел» скоротила продажі на 11%;

Трубна металургійна компанія втратила до 22% реалізації;

Заводи повідомляють про мільярдні збитки.

Основними причинами падіння називають міжнародні санкції, втрату зовнішніх ринків, скорочення внутрішнього попиту в машинобудуванні та будівництві, а також жорстку монетарну політику Центрального банку РФ.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що згортання металургійного виробництва загрожує масовими скороченнями та подальшим економічним занепадом у регіонах, які критично залежать від цієї галузі.

Раніше Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області, що належить «Роснафті», зупинив переробку нафти 28 серпня після атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією джерел видання, пошкоджень зазнали дві основні установки первинної переробки – ЕЛД-4 та ЕЛД-5, кожна потужністю 70 000 барелів на добу. Також пошкоджено деякі вторинні установки.

Загальна потужність Куйбишевського НПЗ становить 7 млн тонн нафти на рік.

До слова, у серпні 2025 року Росія зіткнулася з рекордними втратами в нафтопереробній галузі. За даними Reuters, ці втрати були спричинені ударами українських безпілотників та плановим технічним обслуговуванням. Загальні потужності первинної переробки, що зупинилися, досягли 6,4 млн тонн, з яких майже половина (3,1 млн тонн) – результат атак дронів, інформує «Главком».

Українські безпілотники цілеспрямовано атакували великі нафтопереробні заводи в Самарі, Сизрані, Волгограді та інших регіонах, що призвело до значних збитків.