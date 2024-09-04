США взялись за відновлення своїх АЕС

США мають намір відновити роботу трьох із тринадцяти реакторів АЕС





У США через зростання попиту на електроенергію хочуть перезапустити деякі з 13 реакторів АЕС, закритих за останнє десятиліття, але, на думку опитаних Bloomberg аналітиків, до введення в експлуатацію готові лише три.

Один із них – реактор АЕС Palisades у Мічигані, на відновлення якого гроші виділили федеральний уряд та влада штату. В 2022 станцію потужністю 800 МВт придбала компанія Holtec International і збиралася її демонтувати, але плани змінилися. Перезапустити реактори хочуть також у Пенсільванії (там знаходиться атомна електростанція Three Mile Island, де у 1979 році сталася велика аварія) та Айові, на станції Duane Arnold. Власники заявили, що готові відновити роботу АЕС, але за умови, що це буде безпечно та економічно.

Однак роботу більшості реакторів, які нещодавно виведені з експлуатації, відновити складно, пише агентство. Деякі, наприклад, на АЕС San Onofre у Каліфорнії або Crystal River у Флориді, пошкоджені, інші, включаючи Vermont Yankee та Indian Point недалеко від Нью-Йорка, демонтовано.

Bloomberg зазначає, що перезапуск буде дорогим. «Повторне введення цих станцій в експлуатацію справді наголошує на потребі в чистій енергії. Все залежить від того, скільки грошей ви готові витратити», – заявив Адам Штайн, директор з інновацій у галузі ядерної енергетики у каліфорнійському дослідному центрі Breakthrough Institute.

Лише кілька років тому АЕС вважалися «економічними динозаврами», атомна енергетика важко конкурувала з дешевим природним газом і відновлюваними ресурсами, але тепер кількість її прихильників у США зростає, пише агентство.

«Атомна енергетика – наше найбільше джерело безвуглецевої електроенергії, що забезпечує 100 тис. робочих місць по всій країні», – говорила голова Міненерго Дженніфер Гренхолм.

У березні 2024 року 34 країни, включаючи США, домовилися використовувати її для зниження залежності від викопного палива. На початку року в США розробили стратегію щодо позбавлення залежності від країни-агресора в ядерній галузі.

У цей план включили відновлення внутрішніх ланцюжків поставок та розвиток підприємств зі збагачення урану, субсидування вітчизняної промисловості, залучення міжнародних партнерів та запровадження імпортних обмежень щодо Росії «для захисту інвестицій платників податків».

До слова, згідно із даними американського дослідницького інституту «Фонд інформаційних технологій та інновацій» (ITIF), китайці є світовими лідерами в галузі ядерних технологій. Загалом аналітики оцінюють, що Китай, ймовірно, суттєво випереджає Сполучені Штати у своїй здатності розгортати ядерні реактори четвертого покоління.