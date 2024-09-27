Росія створює народні дружини на Луганщині: яка мета
За словами Лисогора, народні дружини працюватимуть разом із правоохоронними органами окупантів
Росіяни хочуть створити народні дружини у так званій «ЛНР». Вони посилюватимуть тотальний контроль російської влади над населенням. Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
«Добровольче об’єднання в пам’ять про радянщину збирають, ухвалюючи відповідний законопроєкт. Обговорення вже відбулися у так званому «комітеті народної ради у справах військовослужбовців, цивільної оборони і надзвичайних ситуацій, правопорядку та козацтва»», – йдеться у повідомленні.
За словами Лисогора, народні дружини працюватимуть разом із правоохоронними органами окупантів. Вони посилюватимуть тотальний контроль російської влади над населенням, братимуть участь в обшуках, робитимуть доноси.
Нагадаємо, що російські загарбники посилили перевірки на кордоні між так званою ЛНР і РФ, попри обіцянки скасувати їх для мешканців, які виїжджають з тимчасово окупованої території.
Також окупанти мілітаризують українських дітей на окупованих територіях.
Коментарі — 0