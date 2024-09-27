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Росія створює народні дружини на Луганщині: яка мета

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія створює народні дружини на Луганщині: яка мета
Народні дружини створюють в пам’ять про СРСР
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами Лисогора, народні дружини працюватимуть разом із правоохоронними органами окупантів

Росіяни хочуть створити народні дружини у так званій «ЛНР». Вони посилюватимуть тотальний контроль російської влади над населенням. Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Добровольче об’єднання в пам’ять про радянщину збирають, ухвалюючи відповідний законопроєкт. Обговорення вже відбулися у так званому «комітеті народної ради у справах військовослужбовців, цивільної оборони і надзвичайних ситуацій, правопорядку та козацтва»», – йдеться у повідомленні.

Добровільна народна дружина (ДНД) – добровільна організація, що надає допомогу державним правоохоронним органам в охороні громадського порядку, охорони державного кордону, на рівні підприємства, колективного господарства, домоуправління, вулиці чи села. В СРСР дружини мали статус громадських самодіяльних організацій.

За словами Лисогора, народні дружини працюватимуть разом із правоохоронними органами окупантів. Вони посилюватимуть тотальний контроль російської влади над населенням, братимуть участь в обшуках, робитимуть доноси.

Нагадаємо, що російські загарбники посилили перевірки на кордоні між так званою ЛНР і РФ, попри обіцянки скасувати їх для мешканців, які виїжджають з тимчасово окупованої території.

Також окупанти мілітаризують українських дітей на окупованих територіях.

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Теги: Луганщина Луганськ окупанти окупація росія «ЛНР»

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