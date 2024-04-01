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РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Харківщини: є загроза повторної атаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Харківщини: є загроза повторної атаки
Окупанти скинули бомбу на Куп'янськ
фото: Харківська обласна прокуратура

Ворог завдав ракетного удару о 10:15 по місту Люботин

Під час ранкової ракетної атаки по Харкову сьогодні, 1 квітня, російські загарбники влучили по цивільній інфраструктурі Лоботинської громади. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

Як відзначив Синєгубов, попередньо, поранених внаслідок удару немає. «По Люботинській громаді Харківського району завдано ударів, і знову цивільна інфраструктура. Поки не називаємо об’єкт, наразі, за нашою інформацією там постраждалих немає...Маємо проводити перевірки. Тим більше, що є загроза повторного удару», – додав він.

Згідно з даними Харківської обласної прокуратури, ворог завдав ракетного удару о 10:15 по місту Люботин. За попередніми даними, росіяни застосували ракету типу С-300.

РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Харківщини: є загроза повторної атаки фото 1

«За даними слідства, 1 квітня близько 10:15 збройні сили РФ завдали ракетний удар по м. Люботин. Пошкоджено обʼєкт цивільної інфраструктури. За попередніми даними, атака була здійснена ракетою типу С-300», – йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури.

Також сьогодні приблизно о 10:00 російська армія завдала авіаудар по Купʼянську. Отримала поранення 57-річна жінка. Пошкоджено навчальний заклад та житлові будинки. Попередньо, російські війська скинули на місто авіабомбу. 

Крім того, 1 квітня близько 1:00 ворожий безпілотник влучив у дорожнє покриття в м. Чугуїв. Пошкоджено автомобіль швидкої допомоги, який в цей час рухався по автошляху.

31 березня приблизно о 23:20 російські військовослужбовці обстріляли селище Борова Ізюмського району. Зазнали пошкоджень багатоквартирні та приватні будинки, лікарня, автомобілі, памʼятник, магазин тощо. Попередньо, ворог атакував населений пункт ракетою «Гром Е-1».

Нагадаємо, міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські загарбники знищили практично всю критичну інфраструктуру Харкова.

Читайте також: Олег Синєгубов: Харків і область є для Кремля пріоритетом
Теги: Харків війна обстріл

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