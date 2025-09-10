Атака на Хмельниччину: одного з постраждалих гостпіталізовано

Троє постраждалих на Хмельниччині через нічну атаку РФ, одного госпіталізовано

Внаслідок російської атаки на Хмельницьку область у ніч на 10 вересня постраждали троє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову обласної військової адміністрації Сергія Тюріна.

За словами Сергія Тюріна, внаслідок удару постраждали троє людей. Двоє з них отримали легкі поранення, а в однієї особи – уламкове поранення шиї. Постраждалого госпіталізували до реанімації, де йому надається необхідна медична допомога.

Атака також спричинила руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, уламками пошкодило вікна та двері житлових будинків, а також автозаправну станцію, транспорт і швейну фабрику.

Як відомо, президент Володимир Зеленський прокоментував наслідки нічного обстрілу, зазначивши, що загалом під атакою перебували 15 українських областей.

«Надто довго вже триває санкційна пауза. Відкладання обмежень по Росії та її спільниках означає лише збільшення жорстокості ударів. Потрібно достатньо зброї, щоб стримати Росію. Потрібна сильна відповідь, і це може бути тільки спільна відповідь усіх партнерів: України, Польщі, усіх європейців, Сполучених Штатів», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. «Главком» зібрав, що відомо про атаку на Польщу.

Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, близько першої години ночі «шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.