«Не схоже на випадковість». Прем’єр Чехії прокоментував атаку дронів на Польщу

Прем'єр Чехії: Режим Путіна є загрозою для усієї Європи

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що масштабне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками є цілеспрямованою провокацією, яка має на меті випробувати обороноздатність країн НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Петра Фіалу.

У своїй заяві Фіала наголосив, що вважає інцидент не випадковим. «Важко повірити, що це була просто випадковість. Режим Путіна є загрозою для усієї Європи та систематично тестує, як далеко можна зайти», – зазначив він, висловлюючи солідарність з Польщею.

Він закликав європейців не вірити політикам, які намагаються переконати, що Росія не є ворогом, і закликають до «роззброєння».

За словами Фіали, цей інцидент є ще одним аргументом на користь НАТО та збільшення оборонних інвестицій. «Заявляти, що НАТО є агресором і на армії треба економити, коли російські дрони падають неподалік наших кордонів – безвідповідально та небезпечно», – додав прем'єр-міністр. Він підкреслив, що всі, хто виступає за послаблення Чехії, кажуть, що НАТО є агресором.

Як відомо, у Польщі знайдено вісім безпілотників та залишки ракети після нічного авіаудару. За інформацією МЗС країни, більшість уламків виявили у Люблінському воєводстві. Загалом польські служби зафіксували 19 порушень повітряного простору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Як зазначає видання, на території Польщі було виявлено уламки восьми безпілотників, а також фрагменти ракети. Більшість знахідок припала на Люблінське воєводство, де дрони виявили у селах Чесніки, Чоснувка, Вирики, Колонія Кривовежська, Вогинь, Вигалев та Великі Лані.

Один із дронів врізався у житловий будинок у селі Вирики Воля, пошкодивши дах та автомобіль. На щастя, літня пара, яка там мешкала, не постраждала, оскільки перебувала далеко від будинку, доглядаючи за худобою. Через інцидент у двох школах гміни Вирики було скасовано заняття.