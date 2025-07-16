Міністр праці попередив Путіна про серйозну проблему, яка загрожує Росії

Володимира Путіна попередили про загрозу втрати мільйонів працівників до 2030 року через демографічну кризу

Російському президенту Володимиру Путіну озвучили невтішні прогнози щодо наслідків загострення демографічної кризи, яка може призвести до серйозного дефіциту робочої сили вже до кінця десятиліття. Як інформує «Главком» із посиланням на державні ЗМІ РФ, міністр праці Росії Антон Котяков заявив, що до 2030 року країна може втратити до трьох мільйонів працівників.

За його словами, результати масштабного опитування понад 260 тис. роботодавців свідчать про нестачу кваліфікованих кадрів, зокрема у галузях виробництва та будівництва. Міністр також наголосив, що для підтримки економіки до початку наступного десятиліття буде потрібно залучити щонайменше 10,9 млн працівників. Це необхідно як для заміщення 10,1 млн пенсіонерів, так і для покриття 800 тис. нових вакансій.

Член економічного комітету Держдуми Валерій Тумін зазначив, що проблема лише посилюється на тлі стрімкого старіння населення та зниження рівня народжуваності. Найбільший дефіцит кадрів спостерігається у промисловому секторі, аграрній сфері, на транспорті та в галузі високих технологій.

Раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін не злякався нових погроз президента США Дональда Трампа і не планує згортати агресію проти України. Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, близькі до Кремля, Путін має намір вести бойові дії доти, доки Захід не пристане на його умови так званого «миру», передає «Главком».

За даними джерел, глава Кремля переконаний у стійкості російської економіки та військової машини. Навіть у разі нових санкцій чи мит, він вважає, що Росія зможе витримати тиск. Зокрема, попри попередження Трампа про запровадження 100% мит на російську нафту та санкції проти її покупців, у Москві не демонструють жодного страху.

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив президенту США Дональду Трампу, що в найближчі 60 днів планує чергову ескалацію на сході України, щоб вийти на адміністративні межі областей, які Москва вважає своїми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Як зазначає ЗМІ, мова про телефонну розмову Трампа і Путіна 3 липня. Путін чітко дав зрозуміти, що планує подальшу ескалацію у війні з Україною.