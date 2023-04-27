Путін вигадав покарання для українців, які відмовляються від громадянства РФ

Російський президент підписав указ щодо можливої депортації мешканців окупованих територій

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, що затверджує особливості правового становища мешканців тимчасово окупованих регіонів («Л/ДНР», частин Херсонської та Запорізької областей), які відмовилися від громадянства РФ. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на відповідний указ.

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Згідно з указом, іноземцями вважатимуться громадяни, які проживали на територіях «нових регіонів» на день їхнього «прийняття» до складу Росії і заявили про бажання зберегти попереднє громадянство, а також ті, хто раніше проживав та виїхав до РФ, і які також заявили про бажання зберегти попереднє громадянство.

«Жителі нових територій, які не прийняли громадянство РФ і таким чином визнаються іноземцями, можуть бути видворенні з Росії, якщо створюватимуть загрозу її національній безпеці. Зокрема, йдеться про людей, які виступають за насильницьку зміну основ конституційного ладу РФ, планують або фінансують теракти чи екстремістські злочини», – йдеться у документі.

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Серед іншого в документі йдеться про те, що стосовно осіб, які побажали зберегти колишнє громадянство, та осіб без громадянства, за винятком деяких випадків, не ухвалюватимуть рішень про депортацію, недозвіл в'їзду і небажаність перебування в РФ.

Нагадаємо, Володимир Путін підписав указ, згідно з яким РФ може вилучати активи іноземних держав так само, як це відбувається з російськими активами у світі. Відповідно до указу, відповідні заходи стосуються також конфіскації майна російських громадян та компаній.