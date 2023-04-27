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Путін вигадав покарання для українців, які відмовляються від громадянства РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін вигадав покарання для українців, які відмовляються від громадянства РФ
фото з відкритих джерел

Російський президент підписав указ щодо можливої депортації мешканців окупованих територій 

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, що затверджує особливості правового становища мешканців тимчасово окупованих регіонів («Л/ДНР», частин Херсонської та Запорізької областей), які відмовилися від громадянства РФ. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на відповідний указ.

Згідно з указом, іноземцями вважатимуться громадяни, які проживали на територіях «нових регіонів» на день їхнього «прийняття» до складу Росії і заявили про бажання зберегти попереднє громадянство, а також ті, хто раніше проживав та виїхав до РФ, і які також заявили про бажання зберегти попереднє громадянство.

«Жителі нових територій, які не прийняли громадянство РФ і таким чином визнаються іноземцями, можуть бути видворенні з Росії, якщо створюватимуть загрозу її національній безпеці. Зокрема, йдеться про людей, які виступають за насильницьку зміну основ конституційного ладу РФ, планують або фінансують теракти чи екстремістські злочини», – йдеться у документі.

Серед іншого в документі йдеться про те, що стосовно осіб, які побажали зберегти колишнє громадянство, та осіб без громадянства, за винятком деяких випадків, не ухвалюватимуть рішень про депортацію, недозвіл в'їзду і небажаність перебування в РФ.

Нагадаємо, Володимир Путін підписав указ, згідно з яким РФ може вилучати активи іноземних держав так само, як це відбувається з російськими активами у світі. Відповідно до указу, відповідні заходи стосуються також конфіскації майна російських громадян та компаній.

Теги: війна окупація путін росія громадянство

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