Чи потрібно Україні повертати собі статус ядерної держави?

Георгій Тука Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб

Георгій Тука

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Питання, на які не можуть відповісти прихильники володіння Україною ядерної зброї

Мовою оригіналу

В последнее время все чаще звучит тезис: «Украина должна вернуть себе статус ядерной державы». Попробую задать несколько конкретных вопросов в этой связи.

Конечно, вопросы эти следовало бы задавать не читателям, а политикам. Но мои неоднократные попытки это сделать ни разу не увенчались успехом - ответов не было. Тем не менее, тезис этот продолжает использоваться популистами для дальнейшего оболванивания «электората».

Своими вопросами я попытаюсь заставить думать ту часть людей, которая продолжает слепо верить политиканам-популистам. Вопросы не касаются физики и технологии и, по-моему, должны быть понятны всем читателям.

Итак:

1. Производство ядерного оружия весьма недешевое удовольствие.

Вопрос: во сколько обойдется бюджету страны производство и обслуживание одного заряда?

2. Сам по себе ядерный заряд требует средства доставки (ракеты или снаряда).

Вопрос: во сколько обойдется бюджету создание такого средства доставки?

3. Ядерный потенциал России - тысячи зарядов различной мощности и средств доставки. По-моему, вполне логично в случае положительного решения о производстве ядерного оружия, соотносить его с количеством подобного оружия врага. А, иначе, для чего владеть одной бомбой? Для того, чтобы в ответ получить пару сотен?

Вопрос: какое количество зарядов стоит произвести нам для того, чтобы эффективно противостоять врагу в этой отрасли? Сколько это будет стоить и сколько это займет времени?

4. Система ПВО. Прежде, чем создавать ядерное оружие, стоит подумать о собственной защите.

Вопрос: сколько потребуется средств и времени для создания эффективной системы ПВО?

5. География. Очевидно, что ядерное оружие - цель врага номер «один». Кто готов утверждать, что сегодня мы готовы надежно защитить такие объекты (от атак ДРГ до политических провокаций регионального уровня)?

6. Санкции: думаю, не вызывает сомнения тот факт, что как только Украина объявит о планах создания атомного оружия, наша страна моментально окажется под жесточайшим давлением международных санкций.

Вопрос: кто просчитывал последствия для страны такого прессинга и каковы результаты такого анализа?

Повторяю, на эти примитивные вопросы мне не смог ответить ни один из «бомбо-возвращателей»!

Электорат! Может, пора начать думать?

Джерело: Лівий берег

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