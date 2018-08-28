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    Думки вголос

    Чи потрібно Україні повертати собі статус ядерної держави?

    • Георгій Тука

      Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб

    • Розсилка
    Чи потрібно Україні повертати собі статус ядерної держави?

    Питання, на які не можуть відповісти прихильники володіння Україною ядерної зброї

    Мовою оригіналу

    В последнее время все чаще звучит тезис: «Украина должна вернуть себе статус ядерной державы». Попробую задать несколько конкретных вопросов в этой связи.

    Конечно, вопросы эти следовало бы задавать не читателям, а политикам. Но мои неоднократные попытки это сделать ни разу не увенчались успехом - ответов не было. Тем не менее, тезис этот продолжает использоваться популистами для дальнейшего оболванивания «электората».

    Своими вопросами я попытаюсь заставить думать ту часть людей, которая продолжает слепо верить политиканам-популистам. Вопросы не касаются физики и технологии и, по-моему, должны быть понятны всем читателям.

    Итак:

    1. Производство ядерного оружия весьма недешевое удовольствие.

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    Вопрос: во сколько обойдется бюджету страны производство и обслуживание одного заряда?

    2. Сам по себе ядерный заряд требует средства доставки (ракеты или снаряда).

    Вопрос: во сколько обойдется бюджету создание такого средства доставки?

    3. Ядерный потенциал России - тысячи зарядов различной мощности и средств доставки. По-моему, вполне логично в случае положительного решения о производстве ядерного оружия, соотносить его с количеством подобного оружия врага. А, иначе, для чего владеть одной бомбой? Для того, чтобы в ответ получить пару сотен?

    Вопрос: какое количество зарядов стоит произвести нам для того, чтобы эффективно противостоять врагу в этой отрасли? Сколько это будет стоить и сколько это займет времени?

    4. Система ПВО. Прежде, чем создавать ядерное оружие, стоит подумать о собственной защите.

    Вопрос: сколько потребуется средств и времени для создания эффективной системы ПВО?

    5. География. Очевидно, что ядерное оружие - цель врага номер «один». Кто готов утверждать, что сегодня мы готовы надежно защитить такие объекты (от атак ДРГ до политических провокаций регионального уровня)?

    6. Санкции: думаю, не вызывает сомнения тот факт, что как только Украина объявит о планах создания атомного оружия, наша страна моментально окажется под жесточайшим давлением международных санкций.

    Вопрос: кто просчитывал последствия для страны такого прессинга и каковы результаты такого анализа?

    Повторяю, на эти примитивные вопросы мне не смог ответить ни один из «бомбо-возвращателей»!

    Электорат! Может, пора начать думать?

    Джерело: Лівий берег

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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