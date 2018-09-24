Угорські граблі для України

В світі поважають лише того, хто відстоює власні інтереси! І це стосується не тільки Росії

Хтось зняв на відео процедуру видачі паспортів Угорщини громадянам України. Нашу офіційну владу показово обурив не факт видачі іноземних паспортів (що є грубим порушенням чинного законодавства України), а те, як Консул Угорщини в Берегово проводив інструктаж по приховуванню цього факту. Тобто, якби цей дипломат не розповідав отримувачам про тонкощі перетину державного кордону, то і приводу для скандалу не було б ніякого!

Виходить, весь ґвалт піднявся виключно із-за інструкцій. Не їз-за самого факту роздачі! Якесь збочення.

Я так розумію, до того дня ніхто й не здогадувався про численні випадки роздачі угорських паспортів на Закарпатті? Ніхто про це не знав і не вбачав в цьому жодного порушення?

Виходить, лише я один почав піднімати це питання після того, як у місцевого чиновника виявили подвійне громадянство.

А як же ж відреагувала наша влада на брутальне порушення Законів України угорськими дипломатами і нашими громадянами? Реакція була досить показовою: матюкливий мачо пан Москаль пообіцяв мені «набити морду». Але, і цього не зробив.

Зараз лунають тези про «жорстку реакцію Києва». В чому ж вона полягає, ця «жорстка реакція»? В тому, що ми почали думати: висилати Консула чи ні. Дійсно, жорстка реакція! Аж колінки тремтять від такої «жорсткості».

А що ж Угорщина?

Мабуть, вибачилась за непорозуміння? Мабуть, пообіцяла надалі поважати законодавство України і дотримуватись його?

Зась! Угорщина висунула Україні ультиматум з погрозами: ми заблокуємо просування України в ЄС та НАТО.

В світі поважають лише того, хто відстоює власні інтереси! І це стосується не тільки Росії.

Бездіяльність і безпорадність влади надихає до подальшого нехтування Законами держави і призводить до критичних наслідків.

Ми маємо багато прикладів в новітній історії власної держави, аби не шукати прикладів в світовій історії.

Ми мовчки спостерігали за роздачею паспортів РФ в Криму та на Півдні нашої країни. Варто зазначити, що факт роздачі паспортів завжди супроводжується низкою дій, спрямованих на політико-економічний устрій держави: активізуються різного роду «гуманітарні» та «культурні» громадські організації, провадяться різні економічні активності, спрямовані на поширення впливу іноземної держави.

Наслідки ми бачимо.

Так само безпорадно влада спостерігала за діями Семенченка&Соболєва, які запровадили блокаду Донбасу. Три десятки осіб нав‘язали свою волю Державі, спричинивши, з одного боку, величезні збитки воюючій державі, з іншого боку - давши привід окупантам отримати повний контроль над низкою потужних підприємств на окупованій території. Фактично, цей дует передав потужний промислово-фінансовий ресурс терористам.

Наслідки ми бачимо.

Повна імпотенція влади призвела до виникнення в центрі країни неконтрольованої «бурштинової народної республіки». Ми отримали, фактично, територію з власним устроєм, з власним фінансуванням і власними «структурами безпеки». Бездіяльність призвела не тільки до жахливих екологічних наслідків. На території «республіки» не діють державні органи влади!

Наслідки ми бачимо.

Імпотенція і бездіяльність (а, можливо, і потурання) владних структур призвела до виникнення феномену «євроблях». Від звичайної і звичної контрабанди, це явище перетворилось на політичну силу, з якою офіційна влада ще й вступила в переговори. В якій країні контрабандисти і порушники Закону дозволяють собі блокувати центр столиці та урядові установи? Хіба в Колумбії за часів Пабло Ескобара...

Наслібки ми бачимо.

Ми бачимо ці наслідки, але не робимо жодних висновків! Жодних!

Переконаний: всі ті питання, про які я зазначив вище, варті розгляду на засіданні РНБО, бо, всі вони, без винятку, несуть пряму загрозу національній безпеці України!

Я розумію, що до переліку можна додати ще й багато інших проблем: відсутність результатів боротьби з корупцією, вільна діяльність «п‘ятої колони», втрата монополії на застосування сили, повальна зневага поваги до Закону...

Вся ця низка невирішених проблем вимагає від влади невідкладних рішучих і ефективних дій, а не москальських «я йому морду наб‘ю»...