Угорські граблі для України
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Розсилка
В світі поважають лише того, хто відстоює власні інтереси! І це стосується не тільки РосіїЯ спеціально виніс в заголовок питання Угорщини, хоча спробую надати аналіз кільком різним випадкам бездіяльності влади, які становлять загрозу національній безпеці держави.
Хтось зняв на відео процедуру видачі паспортів Угорщини громадянам України. Нашу офіційну владу показово обурив не факт видачі іноземних паспортів (що є грубим порушенням чинного законодавства України), а те, як Консул Угорщини в Берегово проводив інструктаж по приховуванню цього факту. Тобто, якби цей дипломат не розповідав отримувачам про тонкощі перетину державного кордону, то і приводу для скандалу не було б ніякого!
Виходить, весь ґвалт піднявся виключно із-за інструкцій. Не їз-за самого факту роздачі! Якесь збочення.
Я так розумію, до того дня ніхто й не здогадувався про численні випадки роздачі угорських паспортів на Закарпатті? Ніхто про це не знав і не вбачав в цьому жодного порушення?
Виходить, лише я один почав піднімати це питання після того, як у місцевого чиновника виявили подвійне громадянство.
А як же ж відреагувала наша влада на брутальне порушення Законів України угорськими дипломатами і нашими громадянами? Реакція була досить показовою: матюкливий мачо пан Москаль пообіцяв мені «набити морду». Але, і цього не зробив.
Зараз лунають тези про «жорстку реакцію Києва». В чому ж вона полягає, ця «жорстка реакція»? В тому, що ми почали думати: висилати Консула чи ні. Дійсно, жорстка реакція! Аж колінки тремтять від такої «жорсткості».
А що ж Угорщина?
Мабуть, вибачилась за непорозуміння? Мабуть, пообіцяла надалі поважати законодавство України і дотримуватись його?
Зась! Угорщина висунула Україні ультиматум з погрозами: ми заблокуємо просування України в ЄС та НАТО.
В світі поважають лише того, хто відстоює власні інтереси! І це стосується не тільки Росії.
Бездіяльність і безпорадність влади надихає до подальшого нехтування Законами держави і призводить до критичних наслідків.
Ми маємо багато прикладів в новітній історії власної держави, аби не шукати прикладів в світовій історії.
Ми мовчки спостерігали за роздачею паспортів РФ в Криму та на Півдні нашої країни. Варто зазначити, що факт роздачі паспортів завжди супроводжується низкою дій, спрямованих на політико-економічний устрій держави: активізуються різного роду «гуманітарні» та «культурні» громадські організації, провадяться різні економічні активності, спрямовані на поширення впливу іноземної держави.
Наслідки ми бачимо.
Так само безпорадно влада спостерігала за діями Семенченка&Соболєва, які запровадили блокаду Донбасу. Три десятки осіб нав‘язали свою волю Державі, спричинивши, з одного боку, величезні збитки воюючій державі, з іншого боку - давши привід окупантам отримати повний контроль над низкою потужних підприємств на окупованій території. Фактично, цей дует передав потужний промислово-фінансовий ресурс терористам.
Наслідки ми бачимо.
Повна імпотенція влади призвела до виникнення в центрі країни неконтрольованої «бурштинової народної республіки». Ми отримали, фактично, територію з власним устроєм, з власним фінансуванням і власними «структурами безпеки». Бездіяльність призвела не тільки до жахливих екологічних наслідків. На території «республіки» не діють державні органи влади!
Наслідки ми бачимо.
Імпотенція і бездіяльність (а, можливо, і потурання) владних структур призвела до виникнення феномену «євроблях». Від звичайної і звичної контрабанди, це явище перетворилось на політичну силу, з якою офіційна влада ще й вступила в переговори. В якій країні контрабандисти і порушники Закону дозволяють собі блокувати центр столиці та урядові установи? Хіба в Колумбії за часів Пабло Ескобара...
Наслібки ми бачимо.
Ми бачимо ці наслідки, але не робимо жодних висновків! Жодних!
Переконаний: всі ті питання, про які я зазначив вище, варті розгляду на засіданні РНБО, бо, всі вони, без винятку, несуть пряму загрозу національній безпеці України!
Я розумію, що до переліку можна додати ще й багато інших проблем: відсутність результатів боротьби з корупцією, вільна діяльність «п‘ятої колони», втрата монополії на застосування сили, повальна зневага поваги до Закону...
Вся ця низка невирішених проблем вимагає від влади невідкладних рішучих і ефективних дій, а не москальських «я йому морду наб‘ю»...
Джерело: Лівий берег