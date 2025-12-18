Головна Гроші Економіка
Рада підтримала у першому читанні перейменування «копійки» на «шаг»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами парламентарів, зміна найменування монети завершить грошову реформу, розпочату в 1996 році
фото: Верховна Рада

Зміна назви розмінної монети не потребуватиме додаткових витрат

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 14093 про перейменування «копійки» на «шаг». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Метою законопроєкту є зміна назви розмінної монети «копійка» на історично обґрунтовану та українську назву «шаг», що дасть змогу відродити національні традиції України в номінації грошей та завершити грошову реформу, розпочату в 1996 році. Зміна не потребуватиме додаткових витрат: монети «копійка» і «шаг» певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишиться 1:1.

«Це рішення має не лише технічний, а й символічний зміст. «Копійка» – спадщина московської імперії та радянського минулого. Натомість «шаг» – історична українська назва, яка вживалася ще за часів Гетьманщини й Української Народної Республіки», – йдеться в заяві Ради.

Раніше комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти за основу і в цілому законопроєкт про перейменування розмінної монети «копійки» в «шаг».

Нагадаємо, на початку жовтня у парламенті було зареєстровано законопроєкт, який має на меті перейменування назви розмінної монети «копійка» на «шаг».

За словами очільника Нацбанку Андрія Пишного, ухвалення документа парламентарями фактично визначає, чи позбудеться Україна російського сліду в грошовому обігу та чи буде розірвано зв'язок національної валюти з Москвою та Мінськом.

До слова, новина про зміну назв розмінних монет спровокувала обговорення в мережі.

Читайте також:

