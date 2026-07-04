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Ігор Петренко Політолог

Останній аргумент Кремля

glavcom.ua
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Наслідки чергового обстрілу Києва російською балістикою, 2 липня 2026 рік
фото: dsns.gov.ua

Балістика залишилася єдиним аргументом Путіна

Формула президента – «Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики» – звучала б як риторика, якби Москва сама не взялася її доводити.

Подивіться на послідовність. Україна всіма каналами – офіційними й неофіційними, через близьких до Путіна людей – передає готовність до змістовних перемовин.

Паралельно Москва готує наймасованіший удар по Києву за всю повномасштабну війну: 74 ракети, з яких майже половина балістичні, включно з чотирма «Цирконами», плюс 496 ударних дронів, запуски хвилями з розрахунком на виснаження ППО. Підготовку розвідка бачила заздалегідь – президент попередив про удар публічно, ще з дублінської трибуни.

Тобто це не була «відповідь» на щось. Удар планували паралельно з тим, як Москві пропонували стіл переговорів. «Готовність до діалогу» і підготовка балістичного удару по сплячій столиці – для Кремля не суперечність, а один процес.

Тенденція, яка це підтверджує, глибша за одну ніч. У держави, що починала з претензії на «історичну місію», аргументація послідовно звужувалася – і звузилася до єдиного інструмента: тероризувати житлові квартали.

Держава, чий останній аргумент – балістика по цивільних, не веде переговори з позиції сили. Вона демонструє вичерпання всіх інших позицій.

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Джерело
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Теги: розвідка росія Україна переговори війна

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Ігор Петренко

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