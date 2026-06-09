Глава дипломатії ЄС відкинула ідею єдиної армії Євросоюзу

Каллас: у кожної держави-члена ЄС вже є своя армія – паралельна структура лише породить хаос

Висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що не підтримує створення спільної армії ЄС – це суперечить принципу національної компетенції у сфері оборони та ризикує порушити злагодженість дій із НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EEAS.

Каллас зробила заяву 8 червня на пресконференції після неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС на Кіпрі, відповідаючи на запитання журналістів про доцільність створення спільних збройних сил Євросоюзу.

«Оборона є національною компетенцією. Ми намагаємося спонукати держави-члени діяти більш спільно, бо якщо вони сильні – сильна і європейська опора в НАТО, – зазначила дипломат. – Якщо ви передаєте свою армію НАТО, ви не можете використовувати її деінде. Ви не зможете створити ще одну – просто паралельну. Саме тому важливо не будувати структури, які породять плутанину».

Каллас також нагадала, що на рівні ЄС існує стаття 42(7) Договору про взаємну оборонну допомогу, яка, проте, не є аналогом статті 5 Вашингтонського договору про колективну оборону НАТО. За її словами, замість нових армій необхідно чіткіше розподілити ролі між наявними форматами та розвивати вже існуючі механізми – зокрема, групи кризового реагування на гібридні загрози, які вже довели свою ефективність.

Тиск на Росію та підтримка України

На зустрічі також ішлося про подальшу підтримку України. За словами Каллас, санкції проти Росії вже коштували Москві, за різними оцінками, від 1,2 до 1,5 трлн доларів. Служби високої представниці підготували для наступного засідання Ради із закордонних справ понад 80 нових санкційних позицій проти осіб і структур, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом.

Щодо переговорів між Росією й Україною, Каллас наголосила, що часу для них ще не настало. Євросоюз дотримується «стратегічного терпіння» й продовжує посилювати тиск на Москву, аби схилити її до реальних переговорів. Паралельно обговорювалося розблокування 6,6 млрд євро через Європейський фонд миру після зняття Угорщиною свого вето, а також перший транш у 5,9 млрд євро з кредиту на 90 млрд євро – кошти планують спрямувати на закупівлю дронів.

Нагадаємо, раніше Каллас пояснила, чому ЄС не може виступати посередником у переговорах між Україною та Росією: Європа ніколи не буде нейтральною стороною, оскільки підтримує Київ.

До слова, у лютому Каллас попереджала про ризики тиску на Київ з вимогою поступок, наголошуючи, що такий підхід розмиває відповідальність Росії за розв'язану агресію.