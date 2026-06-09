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Росія повертає радянські трудові табори для підлітків – розвідка

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія повертає радянські трудові табори для підлітків – розвідка
Агропромисловий сектор Росії у 2026 році зіткнувся з рекордним кадровим дефіцитом
фото ілюстративне

Кремль шукає дармову робочу силу: чиновниця запропонувала відправити школярів на поля

Московська чиновниця запропонувала відновити радянську практику літніх трудових таборів для підлітків – і це відбувається на тлі рекордного кадрового дефіциту в агросекторі та зубожіння більшості російських родин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Уповноважена зі справ дитини в Москві Ольга Ярославська виступила з ініціативою залучення школярів до літніх трудових робіт – за зразком радянських колгоспних виїздів. Особливо, за її словами, це стосується дітей із родин, які не можуть дозволити собі повноцінний відпочинок.

«Мені здається, повернення трудових таборів – це реальна історія, яку підтримають наші діти», – заявила посадовиця.

Ініціатива з'явилася не випадково. Соціально-економічна ситуація в Росії не дає більшості громадян можливості відпочити влітку: 55% планують провести відпустку на природі поруч із домом, лише 7% – подорожувати країною і лише 6% – виїхати за кордон. Соціальна нерівність зростає третій рік поспіль – індекс Джині (показник нерівності доходів: 0 – повна рівність, 1 – максимальна нерівність) сягнув рекордних 0,422.

Діти замість мігрантів

За ініціативою Ярославської стоїть проста арифметика: агропромисловий сектор Росії у 2026 році зіткнувся з дефіцитом на рівні 250–300 тисяч працівників. Щороку галузі бракує 30–40% потрібного персоналу – і ситуація погіршується через відтік кадрів на оборонні підприємства та фронт.

Трудові табори для підлітків вкладаються в ширшу кремлівську схему пошуку безоплатної або дешевої робочої сили. Паралельно міністр економічного розвитку Росії Максим Рєшєтніков оголосив проєкт із залучення до роботи пенсіонерів. Кремль вичавлює все, що залишилося після мобілізації.

Як це вже було в СРСР

Ярославська не придумала нічого нового. У радянські часи школярів масово вивозили на збір врожаю в колгоспи – це подавалося як виховання та «загартування», насправді ж було вимушеною відповіддю на хронічну нестачу сільськогосподарських робітників. Те саме відбувається зараз – лише в новій обгортці.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що Росія вербує українських дітей для диверсій через популярні онлайн-ігри.

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Теги: СССР міністр фронт кордон відпочинок історія діти росія окупанти

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