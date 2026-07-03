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Російський опозиціонер пояснив, чому Путін жертвує економікою заради війни

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російський опозиціонер пояснив, чому Путін жертвує економікою заради війни
«Сбербанк» спрогнозував майбутнє економіки РФ
фото: Reuters

Іноземцев: «Путін – не Трамп. Економічна логіка у його поведінці зараз практично відсутня»

Попри погіршення економічної ситуації в Росії та на окупованих українських територіях, Кремль не демонструє готовності згортати війну. Причина полягає в тому, що Володимир Путін більше не керується економічною логікою під час ухвалення рішень. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив російський економіст і опозиціонер Владислав Іноземцев.

За його словами, окуповані українські території ще до повномасштабного вторгнення були дотаційними для російського бюджету, однак витрати на їх утримання досі не можна порівнювати з витратами Кремля на ведення війни.

«Вони завжди були вантажем, але я не сказав би, що дуже важким. Є офіційні бюджетні проєкти, за якими на відновлення цих територій збиралися виділяти близько одного трильйона рублів на два-три роки. Порівняно з витратами на війну, це абсолютно несуттєві масштаби», – зазначив Іноземцев.

Водночас він визнав, що економічні труднощі на окупованих територіях, зокрема в Криму, лише посилюватимуться. «Зараз, звісно, проблем буде більше. Бізнес, особливо в Криму, сиплеться через крах туристичного сезону та відсутність палива, і це продовжуватиметься. Нинішня криза тиснутиме на зайнятість, на податки, на російський ВВП. Але на чолі Росії стоїть психічно хвора людина, яка не мислить раціональними економічними термінами. Путін – не Трамп із його одержимістю угодами. Економічна логіка у його поведінці зараз практично відсутня», – наголосив економіст.

В інтерв'ю Іноземцев також прокоментував поширену думку про те, що російські бізнес-еліти дедалі більше невдоволені наслідками війни. Він не погодився з оцінками, що найближче оточення Путіна зазнає суттєвих втрат через економічну кризу.

«Я не впевнений, що оточення Путіна якось погано почувається. Якщо ви візьмете будь-який звіт Forbes, то побачите, що всі російські мільярдери щороку багатіють. Почуваються погано лише ті, хто до Путіна не може дійти, а ті, хто до нього вхожі, – в шоколаді», – сказав він.

За словами економіста, найбільше представників російської верхівки турбує не сама війна, а ризик поразки Кремля. «Так, у них є певна знервованість, але тільки від одного: якщо війна затягнеться і в результаті буде програна, режим може впасти. І тоді пропадуть усі гроші, які путінське оточення зараз накопичує у Росії, скуповує там усі активи, бо на Захід їм шлях закритий», – пояснив Іноземцев.

Водночас, на його думку, найбільший тягар економічної кризи відчувають звичайні росіяни, а не представники великого бізнесу чи чиновництва. «А ось у росіянина, який займається малим бізнесом і який не може підвезти продукти до магазину, бо немає бензину, а його при цьому просять сплатити податки на місяць наперед, – повна безвихідь. А олігархи та чиновники цього не відчувають. Максимум – невпевненість у тому, що станеться у разі, якщо режим захитається. Але точно можу сказати, що ніхто з них не готовий іти проти цього режиму та Путіна», – підсумував економіст.

Нагадаємо, раніше Іноземцев заявив, що паливна криза сама по собі не здатна суттєво послабити російську армію. На його думку, значно ефективніше впливають удари по логістичних маршрутах, базах постачання та нафтовій інфраструктурі, відновлення якої потребує тривалого часу.

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Теги: Дональд Трамп путін опозиція росія Володимир Іноземцев

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