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Кирило Сазонов Журналіст, політолог, військовослужбовець

Путін відчув головну загрозу

glavcom.ua
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Звичайні росіяни й навіть ціла група суперпатріотичних військових кореспондентів проклинають саме вищу військово-політичну верхівку країни
фото: Reuters

Путін сам заговорив про розкол: що відбувається у Росії

Несподівано й раптово. Розмови про бунт у Росії, що раніше були лише пропагандистським штампом і відірваною від життя теорією, раптом перейшли у практичну площину.

Навіть Путін у своїх оптимістичних виступах уже кілька разів згадував про розкол у суспільстві, дестабілізацію та невдоволення. Щоправда, говорив про це не як про факт, а як про плани України та Заходу. Мовляв, своїми ударами по цілях у Росії Україна хоче домогтися такого результату.

Гаразд, згоден, є такі думки. І навіть плани. Хитрий Путін розкусив нас. І що? Його проблема в тому, що Україна не просто «хоче». Україна домагається такого результату. Черги на заправках, бійки за бензин, істерики в соцмережах – це лише початок.

Хоча кількість негативу вже така, що з ним краще заздалегідь рахуватися. Поки не підкрався такий улюблений росіянами смажений півень зі шкідливою звичкою боляче дзьобати в найнесподіваніший момент.

І цей гнів спрямований далеко не лише на сусідів по черзі чи спекулянтів, як хотілося б Кремлю. Зовсім ні. Звичайні росіяни й навіть ціла група суперпатріотичних військових кореспондентів покоління Z проклинають саме вищу військово-політичну верхівку країни. Це вже не поодинокі спалахи невдоволення. Окрім самих «упоротих», практично всі в тій чи іншій мірі висловлюють негатив щодо Кремля.

Що відбувається? Накипіло? Змова умовних веж Кремля? Хто знає. Але точно не підступи Заходу та українських спецслужб. Для того, щоб почалася ядерна реакція, потрібна критична маса розщеплюваної речовини, при якій починається самопідтримувана ланцюгова реакція розщеплення.

Для пожежі в сухому лісі – потрібна іскра. Порівнюйте з чим завгодно, але в політиці та суспільстві діють дуже схожі принципи. І що трапиться раніше – не має значення.

Процес гарантовано можна підігріти чим завгодно. Мобілізацією, конфіскацією вкладів, черговою тотальною забороною. І в якийсь момент терплячий похмурий натовп перетворюється на стихію, яка чим далі, тим страшніша.

Зупинити її буде складно, після першого підпалу втрачати вже нічого. І що характерно, на чолі бунту стануть зовсім не патентовані й визнані Європою опозиціонери. Яшин, Навальний – вони будуть зайвими на цьому святі життя.

Нас усе влаштовує. Чекаємо з нетерпінням. Мир і повні холодильники, повні баки – будуть гаслами протесту незалежно від імен лідерів. Після «Путін у відставку», звичайно. Або на перекладину. І зовсім не в контексті особливої любові лисого до гімнастики, зовсім на іншу перекладину з характерною мотузкою.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін бензин росіяни

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