Коли Путін сяде за стіл переговорів: три вирішальні фактори

Що має статися, аби в Москві перестали розраховувати на майбутнє

Питання «коли Росія нарешті сяде за стіл» майже завжди ставлять як питання про втому: мовляв, накопичиться достатньо втрат і збитків – і Кремль здасться. Але війни закінчуються не від болю.

Вони закінчуються тоді, коли одна зі сторін перестає вірити, що завтра її позиція буде кращою, ніж сьогодні. Поки обидва учасники впевнені, що час працює на них, переговори – це лише спосіб перевести подих.

Тож питати варто інше: що має статися, аби в Москві перестали розраховувати на майбутнє. Є три лічильники, за якими це видно, і жоден із них не про мораль.

Перший – фронт

Другого серпня ISW підбив підсумки липня: російські війська просунулися на 37,85 квадратного кілометра, в середньому на 1,22 кілометра за добу. Рік тому, у липні 2025-го, було 455,74 – учетверо більше.

Механізовані штурми під Костянтинівкою результату не дали, і в ISW окремо зазначають: ознак того, що росіяни здатні різко прискоритися й повернути війні маневровий характер, немає. Для Кремля важлива не сама цифра, а те, що з неї випливає. Прориву не буде, залишається виштовхувати по кілометру на добу, а за такими темпами одна лише Донеччина забирає роки.

Додайте людський ресурс: у першому кварталі 2026-го контракт із армією підписали близько 70,5 тисячі осіб, приблизно 800 на добу – найнижчий темп із початку 2024 року за підрахунками Яніса Клюге на основі регіональних бюджетів. Виплати новобранцям знову підняли, потік не відновився.

Другий – гроші

Дефіцит федерального бюджету перевищив шість трильйонів рублів уже за пʼять місяців, тоді як на весь рік планували 3,8. Бюджет складали з розрахунку 59 доларів за барель Urals і 92 рублів за долар, а в першому кварталі вийшло 54,2 і 78,2 – мінус з обох боків, бо міцний рубль зʼїдає рублеву виручку не гірше за дешеву нафту.

Ліквідна частина Фонду національного добробуту, яка у 2022-му була близько $113 млрд, скоротилася приблизно до 52, і це здебільшого юані та золото, а не гроші, якими зручно затикати діри.

Чесність вимагає додати й протилежне: у липні Bloomberg повідомляв, що Росія вперше цьогоріч закрила місяць із профіцитом. Це не обвал. Це звуження коридору: платити ще є чим, просто кожен наступний вибір коштує дорожче за попередній.

Третій – узагалі не про Росію

Третього листопада в США проміжні вибори – переобирають усі 435 місць Палати представників і приблизно третину Сенату. Кремль за останні чверть століття добре навчився однієї речі: чекати чужих виборів. Поки в календарі є дата, після якої розклад може змінитися на твою користь, поспішати немає сенсу.

Звідси й неприємний висновок, який у нас озвучують рідко. У Росії не два варіанти, а три: перемога, поразка – і заморозка. Третій найдешевший: зафіксувати лінію, зберегти армію, перечекати політичні цикли на Заході й повернутися до питання за кілька років з іншої позиції.

Якщо ми міряємо успіх самим фактом переговорів, то в певний момент отримаємо саме це: Кремль прийде за стіл не тому, що визнав поразку, а тому, що йому стало вигідно взяти паузу. Виглядатиме це як тріумф дипломатії.

Що взагалі здатне зрушити їхні очікування?

Не окремі удари й не окремі пакети санкцій, а їхня безперервність. Коли темп просування не відновлюється два квартали поспіль, коли санкційний контур замикається не на нафті взагалі, а на конкретних постачальниках комплектуючих, коли за оцінками аналітиків близько чверті нафтопереробних потужностей уражено, а дизель усередині країни за кілька місяців дорожчає більш ніж на сорок відсотків – тоді горизонт планування починає стискатися.

Санкційний закон Грема, який Сенат провів через процедурне голосування 86 проти 12, цінний саме цим: він переводить тиск із режиму разових рішень у режим постійної рамки.

Тут же й межа цієї моделі. Економічний тиск не перетворюється на менше ракет автоматично. Зеленський навів рахунок за тиждень: близько 1900 дронів, майже 1600 керованих авіабомб, 144 ракети, шістнадцять регіонів під ударами – і закликав накрити санкціями ті підприємства, які досі виробляють комплектуючі поза обмеженнями. Між «у них закінчуються гроші» і «у них закінчуються ракети» лежить рік-півтора і дуже нудна робота з ланцюжками постачання. Хто чекає прямої залежності, розчарується.

І ще одне, коли наступного разу зайде мова про зрив переговорів. Наприкінці липня Зеленський сформулював розклад коротко: Трамп хоче, європейці хочуть, Путін не хоче, а Україна щодня пропонує зупинити вогонь бодай тимчасово, щоб дати дипломатам вікно. Це не риторична фігура, а фіксація авторства відмови – вона визначає, кого треба переконувати і на кого лягає ціна затягування.

Що з цього Україні

Готовність Кремля до розмови – не погода, яку залишається чекати. Це похідна від трьох речей, які можна виміряти до кінця року: чи втримається темп російського просування на нинішньому рівні або нижче, чи дійде санкційний закон до підпису й накриє виробників комплектуючих, і чи вистачить нам людей, грошей та перехоплювачів, щоб дотягнути до листопада без провалів.

Якщо складеться все три, Москва підійде до зими без жодної точки в календарі, на яку варто чекати. Це і є момент, коли держави починають говорити всерйоз. Якщо ні – переговори теж будуть, тільки на їхніх умовах і в їхньому темпі.