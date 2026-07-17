Відповідь на картонки – не мегафон, а результати

Головний тест для влади ще попереду

За чотири дні – від оголошення про перезавантаження уряду до кадрового дня в Раді. Без політичної кризи (принаймні поки що), без місяців торгів, без жодного кроку поза Конституцією: заява Свириденко, 258 голосів за відставку, подання президента, голосування.

Сергій Корецький, до речі, став першим із чотирьох останніх кандидатів у премʼєри, який сам запросив усі фракції на консультації ще до розгляду своєї кандидатури. Тим, хто говорить про «кадрову турбулентність», є що відповісти: турбулентність – це коли уряд падає без процедури або коли процедура тягнеться місяцями. Тут не сталося ні першого, ні другого.

Але найцікавіше в цій історії – не швидкість. Найгостріша лінія – Міноборони. Михайла Федорова не внесли повторно: за переказами учасників зустрічі фракції з президентом, головним аргументом став системний конфлікт бачень між міністром і головнокомандувачем Сирським.

Держава у війні не може дозволити собі два центри управління обороною, і вибір на користь єдності військового управління – прерогатива верховного головнокомандувача. Ціну рішення применшувати не варто: Федоров мав високу довіру, його сім місяців дали аудит відомства й перебудову закупівель, і сам він у прощальному дописі чесно назвав і зроблене, і незавершене.

Зеленський сказав, що Федоров залишиться в команді; у якій ролі – поки не оголошено, і до офіційного рішення будь-які версії лишаються спекуляціями.

І ось тут головний тест. Уранці перед голосуванням у Києві біля театру Франка та ще в понад десятку міст зібралися мирні «картонкові» акції на підтримку Федорова – від кількох сотень до понад тисячі людей у столиці.

Заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров подав рапорт про звільнення. Це реальна ціна рішення, і замовчувати її безглуздо. Але подивімося збоку: країна на пʼятому році великої війни зберігає простір для вуличного протесту за квартал від урядового кварталу, незгодні військові пишуть рапорти, а не щось гірше, і суперечка йде не про напрям – реформи в обороні потрібні всім, – а про виконавця. У Росії неможливий жоден із цих механізмів.

Торік «картонкові» протести за НАБУ і САП змусили владу скоригувати рішення – українська система вулицю чує. Цього разу вулиця фактично зафіксувала суспільний контракт із новим урядом: критерії успіху відомі наперед – мобілізація без скандалів, реформа ТЦК, робочий діалог з армією, збереження темпу оборонних інновацій.

Що з цього Україні. Відповідь на картонки – не мегафон, а результати. Новий уряд отримує короткий кредит довіри з публічно виписаними умовами, і це не загроза, а здорова дисципліна для влади воєнного часу.

А демократія, що проходить такі стрес-тести під ударами, – найсильніший аргумент Києва в розмові з партнерами, яким набридли абстрактні слова про «захист демократії»: ось вона, працює.