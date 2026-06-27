Путінські яструби вимагають відмовитися від переговорів і знищити Київ

Reuters: глибокі удари України по Москві, Петербургу і Криму розпалили в Росії дискусію про ескалацію – аж до ядерної

Російські націоналісти посилили тиск на Путіна після глибоких ударів України по Москві, Петербургу і Криму: вони вимагають кинути американське посередництво, вдарити по урядовому кварталу Києва й розглянути застосування тактичної ядерної зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Що розлютило яструбів

Поштовхом для нової хвилі радикальних закликів стали глибокі удари України цього місяця – по Москві, Петербургу, Криму, а також два удари по пасажирських автобусах, які Росія приписує Києву. Вони загострили вимоги, що лунали від націоналістів і раніше.

«Що ще має статися, перш ніж ми почнемо воювати по-справжньому? Війна означає перемогу будь-якою ціною. Українці воюють, тож б'ються всім, що мають», – заявив після удару по московському нафтопереробному заводі минулого тижня націоналістичний олігарх Костянтин Малофєєв. «Чому ми не застосовуємо ядерну зброю, яку наші предки розробили і накопичили з усією міццю держави саме для цієї мети?» – запитав він.

Кинути переговори, бомбити міста

Частина коментаторів закликає Москву наслідувати те, що вони подають як ефективну військову і дипломатичну тактику Ірану проти США. Telegram-канал «Одержимі війною» з понад 650 000 підписників закликав зробити великі міста України непридатними для життя через бомбардування. Інші прямо кажуть: час відмовитися від американського посередництва і знищити українську державу.

«Початок систематичних авіаударів по Москві з боку "хунти" був би неможливий без відмашки Вашингтона. А чому Трамп дав Зеленському зелене світло? Відповідь дуже проста – Іран тиснув на Трампа, і той був змушений підписати принизливу угоду», – написав у Telegram націоналістичний блогер Юрій Баранчик із майже 90 000 підписників. «У нас немає вибору – або ми візьмемо гору над Трампом, або він візьме гору над нами», – додав він.

Заклики до ескалації не нові: праворадикальні голоси давно вимагають повної мобілізації, знищення урядового кварталу Києва, вбивства Зеленського, ударів по європейських заводах дронів. Але удари України цього місяця загострили ці вимоги.

Кремль протистоїть тиску

Аналітики зазначають: попри галас, Кремль поки протистоїть тиску яструбів. Путін не підтримав жодної з найрадикальніших пропозицій. Водночас Міноборони РФ у квітні оприлюднило адреси заводів у кількох країнах Європи, які нібито виготовляють дрони для України, – у тому, що виглядало як попередження про можливі удари. МЗС Росії минулого місяця також оголосило про намір завдавати ударів по військових об'єктах у Києві – і масовані бомбардування справді посилилися, зокрема було пошкоджено монастир із тисячолітньою історією.

Джерела, близькі до Кремля, кажуть: Путін може терпіти таку риторику. Він очолює жорстко керовану політичну систему, яку вибудовував 26 років, і націоналістичні блогери зобов'язані дотримуватися певних правил. Водночас аналітики попереджають: подібні заяви ускладнюють прийняття рішень, підігріваючи суспільні настрої і підвищуючи очікування масштабнішої військової кампанії – навіть коли Москва ще хоче тримати відчиненими двері для дипломатії.

Три старших урядових чиновники заявили цього тижня, що переговори зі США зайшли в глухий кут і Вашингтон не виконав мирних пропозицій, вироблених на торішньому саміті Путіна і Трампа в Алясці.

Сам Путін демонструє впевненість у поточній стратегії. Виступаючи перед випускниками військових академій у вівторок, він заявив, що Росія близька до захоплення Костянтинівки на сході України. «Ті, хто хоче відновити з нами нормальні відносини, зупинити цей нескінченний курс на стратегічну поразку Росії – набирають силу, – сказав він. – Зрештою все складеться».

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Путін заявив про відсутність передумов для переговорів після відкритого листа Зеленського. Тоді ж МЗС Росії оголосило про посилення ударів по Києву – і невдовзі було пошкоджено Києво-Печерську лавру.