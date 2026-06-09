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Віцепрезидент США назвав головну мету Вашингтона в Ірані

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Віцепрезидент США назвав головну мету Вашингтона в Ірані
Віцепрезиден США Джей Ді Венс відверто заявив про суперечності з Ізраїлем через Іран
фото: EPA/UPG

Джей Ді Венс фактично визнав, що позиції США та Ізраїлю не завжди збігаються

Сполучені Штати прагнуть досягти довгострокового врегулювання іранського ядерного питання та не допустити появи в Ірану ядерної зброї. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, коментуючи відмінності в підходах Вашингтона та Єрусалима до іранської проблеми, інформує «Главком».

Політик наголосив, що США та Ізраїль залишаються союзниками, однак не завжди мають однакові інтереси у зовнішній політиці. «У США та Ізраїлю є багато спільних інтересів. Але є й ситуації, де наші інтереси розходяться», – заявив він.

За словами віцепрезидента, головним пріоритетом адміністрації президента Дональда Трампа залишається недопущення створення Іраном ядерної зброї. Вашингтон вважає, що за останні півтора року вдалося створити передумови для досягнення стабільної домовленості з Тегераном.

«Ізраїлю це може подобатися, а може й ні, але ми вважаємо, що це в інтересах Сполучених Штатів. І ми продовжуватимемо йти цим шляхом, бо саме для цього президента обрали», – наголосив Венс.

Віцепрезидент визнав, що Білий дім готовий просувати власний підхід до врегулювання конфлікту навколо іранської ядерної програми навіть у разі незгоди ізраїльського керівництва.

Пізно ввечері 7 червня Іран уперше з квітня здійснив щонайменше три хвилі ракетних ударів по території Ізраїлю. За даними ізраїльської сторони, близько десяти ракет було перехоплено системами протиповітряної оборони. Про жертви внаслідок прямих влучань не повідомлялося.

Після атаки президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. За інформацією американських медіа, глава Білого дому закликав ізраїльського лідера утриматися від негайної відповіді, оскільки переговорний процес із Тегераном нібито наблизився до завершального етапу.

Втім, ізраїльська влада не дослухалася до цього заклику. Уже вранці 8 червня ізраїльські військові завдали ударів по ракетних пускових установках та об’єктах військової інфраструктури на території Ірану.

Того ж дня Тегеран заявив про припинення операцій проти Ізраїлю. Водночас іранська сторона попередила, що готова вдатися до «жорсткіших та руйнівніших дій» у разі подальших військових операцій з боку Ізраїлю.

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Теги: США Ізраїль Іран війна

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