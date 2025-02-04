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Зеленський анонсував кілька жорстких пакетів санкцій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський анонсував кілька жорстких пакетів санкцій
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент наголосив, що багато тіньових фінансових схем вдалося зупинити

На засіданні Рада національної безпеки і оборони України було ухвалено рішення про запровадження нових санкційних пакетів. Списки будуть оприлюднені найближчим часом. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

За словами глави України, зміни керівників Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу вже дали перші результати.

«Результати щодо тіньових фінансових схем, які нарешті зупинені. І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовував або  використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень. Відповідні матеріали – у правоохоронних органів. Вже. Розслідування мають бути об’єктивними – не зважаючи на те, хто порушує закон. Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки – незабаром. Буде кілька жорстких пакетів», – повідомив очільник України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України звільнив з посади голови Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського та призначив замість нього Філіпа Проніна, а також призначив очільником Державної податкової служби Руслана Кравченка.

Як повідомлялося, у Києві на хабарі у $20 тис. затримано головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби. Правоохоронці зауважують, що посадовець вимагав кошти від директора приватної будівельної компанії з Чернігова за «позитивне» проведення податкової перевірки. У разі отримання грошей чиновник обіцяв підприємцю «анулювати» комерційні зобов’язання щодо сплати податків, які він мав відрахувати до державного бюджету.

Раніше ексдиректор державного заводу «Жовтневий спиртзавод» на Полтавщині отримав підозру через ухилення від сплати податків на майже 2,5 млрд грн.

До слова, 7 997 компаній потрапили до Клубу білого бізнесу. Однак у списку присутні підприємства, що мають зв’язки з підсанкційними особами, не відповідають стандартам, а у 24 компаніях з переліку на початок повномасштабної війни були власники з РФ.

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Теги: РНБО санкції корупція в Україні Володимир Зеленський президент

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