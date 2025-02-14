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Пресконференція Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції: трансляція

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Пресконференція Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції: трансляція
скриншот трансляції з ютуб-каналу Офісу президента

Виступ Зеленського заплановано на 17:30

У п’ятницю 14 лютого стартувала Мюнхенська конференція з безпеки (MSC). На ній виступить, зокрема, президент Володимир Зеленський. Зараз глава держави бере участь пресконференції.

Офіційне відкриття конференції відбулося 15:30 за Києвом. Згідно з програмою заходу, виступ президента Володимира Зеленського заплановано на 17:30.

Мюнхенська конференція з безпеки – щорічна міжнародна конференція, яка проводиться в Мюнхені (Німеччина) кожного лютого з 1963 року, на якій політики, військові й представники бізнесу, неурядові організації та експерти з питань безпеки обговорюють актуальні питання у сфері безпеки, поза дипломатичними й протокольними вимогами. Головною метою конференції є обговорення актуальних питань зовнішньої політики, політики безпеки та оборони.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже анонсував зустрічі високопосадовців Росії, України та США на Мюнхенській конференції. Водночас Київ таку можливість заперечує.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський очолив українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки наступного тижня. Очікується, що віцепрезидент США Джей Ді Венс та спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог також візьмуть участь у конференції. Українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни та свої погляди на те, як можна досягти «довготривалого миру».

До слова, увечері 13 лютого літак, на якому перебували держсекретар США Марко Рубіо і голова комітету Сенату у закордонних справах Джим Ріш, був змушений екстрено повернутися до Вашингтона через несправність. Посадовці прямували до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з безпеки. 

Теги: Мюнхенська конференція з безпеки Володимир Зеленський

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