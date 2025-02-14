Пресконференція Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції: трансляція
Виступ Зеленського заплановано на 17:30
У п’ятницю 14 лютого стартувала Мюнхенська конференція з безпеки (MSC). На ній виступить, зокрема, президент Володимир Зеленський. Зараз глава держави бере участь пресконференції.
Офіційне відкриття конференції відбулося 15:30 за Києвом. Згідно з програмою заходу, виступ президента Володимира Зеленського заплановано на 17:30.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже анонсував зустрічі високопосадовців Росії, України та США на Мюнхенській конференції. Водночас Київ таку можливість заперечує.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський очолив українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки наступного тижня. Очікується, що віцепрезидент США Джей Ді Венс та спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог також візьмуть участь у конференції. Українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни та свої погляди на те, як можна досягти «довготривалого миру».
До слова, увечері 13 лютого літак, на якому перебували держсекретар США Марко Рубіо і голова комітету Сенату у закордонних справах Джим Ріш, був змушений екстрено повернутися до Вашингтона через несправність. Посадовці прямували до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з безпеки.
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