Трамп зацікавився російськими рідкісноземельними ресурсами

Трамп каже, що Росія – найбільша країна за площею у світі, і там є цінні речі, які могли би використовувати США

Також Путін висловив готовність співпрацювати зі США щодо рідкісноземельних металів, зокрема, в окупованій частині Донецької області

Президент США Дональд Трамп розповів, що хоче укласти кілька економічних угод із Росією. Одна з них – використання російських рідкісноземельних ресурсів. Про це інформує «Главком» із посиланням на заяву Трампа.

За словами Трампа, Росія – найбільша країна за площею у світі, і там є цінні речі, які могли би використовувати США.

«Ми намагаємося укласти кілька угод з Росією щодо економічного розвитку, і багато чого з того, що ми хочемо, а там подивимося. Я не знаю, чи вдасться це зробити, але ми б із задоволенням це зробили, якби могли. Знаєте, у них величезна кількість рідкісноземельних ресурсів», – зазначив Трамп.

Відомо, що Путін висловив готовність співпрацювати зі США щодо рідкісноземельних металів, зокрема, в окупованій частині Донецької області.

Крім того, президент РФ зазначив, що вони можуть постачати на ринок США два мільйони тонн алюмінію. Також Путін запропонував Трампу подумати про спільну роботу Росії та США з виробництва алюмінію, наприклад, у Красноярському краї.

Раніше президент США Дональд Трамп відмовився називати очільника РФ Володимира Путіна диктатором. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію глави США.

«Я не використовую ці слова необдумано», – заявив американський президент Дональд Трамп на початку розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном, коли журналісти попросили уточнити, чи вважає він Путіна диктатором.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Також президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки. Після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

Як відомо, 24 лютого Дональд Трамп зробив низку заяв стосовно російсько-української війни після зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном.