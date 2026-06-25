Україна б'є туди, де Росії найболючіше: нова логіка війни

Президент назвав «ключовий графік для України»

Зеленський сказав річ, яка звучить буденно, але насправді змінює оптику. Графік постачання засобів ППО він назвав «ключовим графіком для України» і «персональною відповідальністю» дипломатів – і доручив командам уряду, МЗС та Міноборони зосередитися саме на цьому до серпня.

На перший погляд – звичайне доручення. Але подивіться, що стало критерієм. Не сума пакета, не кількість обіцяних батарей, а ритм: коли саме прийде і чи прийде так, як домовлено. Це інше питання, ніж «скільки нам дадуть». Бо обіцянка без дати над містом не працює – ракета до Patriot, яку привезуть «колись», не зібʼє «шахед», що летить сьогодні вночі.

Тут одразу чесне застереження, щоб не плодити ілюзій. Між політичним «так» і фізичною поставкою лежить виробничий цикл у місяці, а досвід попередніх обіцянок показує, що розрив між анонсом і доставкою буває чималим. Тож ідеться не про вже закритий графік, а про механізм, який цей розрив має контролювати. Київ не звітує про результат – він встановлює мірило, яким результат вимірюватимуть.

І та сама логіка – від загального до конкретного – працює не лише в дипломатії. У ніч проти 24 червня Сили оборони уразили Оренбурзький газопереробний завод разом із поєднаним гелієвим виробництвом, понад 1200 кілометрів від лінії фронту. Це не випадкова ціль. Газопереробний дає очищений газ і сірку – сировину для вибухівки та пороху. Гелієвий завод дає гелій, потрібний у рідкопаливних ракетних двигунах, та етан – компонент твердих ракетних палив і спецпластиків для авіації. До того ж оренбурзький гелієвий – фактично єдине підприємство такого профілю в Росії.

Різниця між цією ціллю й ефектною нафтобазою принципова. Згорілий резервуар відновлюють за тижні. Вибитий вузол єдиного в країні виробника гелію так швидко не заміниш. Це удар не по картинці, а по фізиці воєнної економіки – там, де енергетика стикається з військово-промисловим комплексом. Масштаб збитків іще уточнюють, і потужність комплексу різні джерела подають по-різному, тож чесніше говорити про місце обʼєкта у виробничому ланцюгу, ніж називати конкретний відсоток виведених потужностей, поки немає перевірених даних.

Але Оренбург був лише однією точкою. За визнанням самого російського Міноборони, удари тієї ночі охопили близько двох десятків регіонів – від прикордонних Білгородщини та Брянщини до Краснодарського краю, Підмосковʼя й окупованого Криму, де повністю знеструмило Севастополь і горіло біля аеродрому «Гвардійське», звідки злітають «шахеди». І ось що цікаво: цифру збитих дронів – за російськими даними, понад три сотні – оприлюднила сама країна-агресор. Її не варто читати як українську звітність про успіх. Її треба читати інакше: щоб «відзвітувати» про таку кількість, Москва сама підтвердила, що атака була масованою й накрила пів країни за одну ніч.

У цьому й суть зміни. Тиск перестає бути серією окремих уколів і стає розподіленим навантаженням – на всю глибину російської території та на її систему ППО воднораз. Коли про розмах атаки змушений звітувати сам ворог, це найнадійніше підтвердження, яке взагалі буває.

Що з цього випливає практично. Війна дедалі більше виграється не гучними заявами, а виконанням у строк: графіком, якого дотримано, ціллю, яку не відновити за тиждень, географією, яку нема чим прикрити. І саме за цими – нудними на вигляд – речами тепер слід стежити уважніше, ніж за черговими цифрами обіцяної допомоги. Бо вони показують не наміри, а те, що справді працює.