Від «Київ за три дні» до «загинемо за Росію»: як Кремль готує росіян до нових жертв

Нова стратегія російської пропаганди

На початку повномасштабної війни були люди, які намагалися звертатися до почуттів росіян. Тоді стало зрозуміло, що в цілому їм начхати на інформацію про те, як російська армія стирає українські міста і розстрілювати українців зі зв'язаними за спиною руками. Єдине, що може змусити їх про щось задуматися – це коли український дрон прилітає по сусідньому заводу, а також винищує логістику, яка веде до їхніх міст, в результаті чого у них зникає бензин та з'являється перспектива проблем не лише з бензином. Тоді їхнє життя починає грати новими фарбами і коли вони стикаються з частиною тих страждань, з якими українці живуть вже роками, вони починають про щось здогадуватися.

І тут слово російським пропагандистам, які... Увімкнули платівку, яку давно записав Геббельс і компанія. При цьому з вражаючою точністю.

Після того, як німецька армія під час другої світової війни почала зазнавати серйозних поразок та відкочуватися на схід, з часом міністр пропаганди змушений був шукати іншу концепцію комунікації з населенням. Фрейм про непогрішне керівництво держави, яке завжди знає що робить, ніколи не помиляється і завжди досягає успіху, вже не мі бути актуальним.

На зміну йому прийшов інший фрейм – заклик до жертовності, наратив про те, що краще героїчно загинути, якщо вже світить поразка, про те, що життя нічого не варте і т.д. Коли армія перемагала, то суспільству дуже обережно подавали інформацію про втрати і спеціально розділяли його, суспільства, і армію, яка несла на собі всі ризики і навантаження. Тепер же німців закликали загинути за свою країну.

Ми от сміємося, що витягли з нафталіну Охлобистіна з черговим приступом гойди, що росіяни різко згадали, як 200 років тому горіла Москва (яку вони ж і спалили), що приймати в писок дрони – це взагалі нормально, це ж невід'ємна частина війни (яка не мала взагалі зачепити звичайного обивателя, ага).

Така риторика – прямий наслідок кризи, яку вони зараз відчувають. Можна оговтатися після точкових разових, хоч може і дуже болючих ударів, але нинішня кампанія обстрілів РФ та полювання за логістикою в купі зі спробою ізолювати Крим – системна і триваюча. Навіть якщо вони цю кризу локалізують, вона вже дала негативні наслідки, зокрема і когнітивного плану. РФ мусить готувати своє населення до непопулярних кроків та міняти рамку мислення.

До яких саме кроків можна готуватися, крім як до творення в домі запасів солі та сірників? Дуже очевидних:

мобілізація;

влізання в заощадження росіян та ресурси бізнесу.

Адже Кремлю потрібні солдати і гроші на війну. Більше того, росіянам вже вкинули на затравку про використання грошей населення на війну. Мова про банківські вклади фізичних осіб. Може до банального замороження депозитів і не дійде, але от примусово-добровільна купівля державних облігацій та інші ласощі, цілком може бути. Як то кажуть, якщо ви «внє палітікі», то фінансуйте війну, яку розв'язала ваша країна... В перерві між прийманням в писок чергового дрона якимось заводом.

Нам звісно не варто розслаблятися. Бензоколонка буде звіріти, адаптуватися, намагатиметься повернути повністю ініціативу собі. Тож знову ж таки, нам треба бігти ще швидше.