Путін зробив нову заяву про переговори з Україною

Путін відповів на запитання, чи створює спрямований йому лист Зеленського якийсь фундамент для переговорів

Диктатор прокоментував адресований йому відкритий лист від президента Зеленського

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що зараз немає передумов для переговорів між Росією та Україною. Як інформує «Главком» із посиланням на російські джерела, таку заяву очільник Кремля зробив перед випускникам військових вишів РФ.

Зокрема, Путін прокоментував нещодавній відкритий лист від президента України Володимира Зеленського, у якому український лідер пропонував диктаторові завершити війну. За словами Путіна, це звернення «створює конфліктний потенціа».

«Ні, такі звернення не створюють передумов (для переговорів – «Главком»). Вони до чого зводяться? До того, щоб навпаки створити якийсь конфліктний потенціал», – сказав глава Кремля, відповідаючи на запитання, чи створює спрямований йому лист Зеленського якийсь фундамент для переговорів.

Нагадаємо, на початку червня Зеленський написав відкритого листа російському диктатору Володимиру Путіну і запропонував завершити війну. За словами українського лідера, «треба зробити це чесно, достойно й гарантувати, що не буде нового розпалення війни».

Згодом Путін під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) прокоментував лист від Зеленського. Диктатор заявив, що у нього була можливість переглянути лист від Зеленського. За словами російського диктатора, було неправильно те, що глава української держави виніс ці питання на широкий загал. Очільник Кремля повідомив, що ніколи не відмовлявся від зустрічі з президентом Зеленським, але поки не бачить в цьому сенсу.

Слідом за Путіним міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував публікацію листа Зеленського до російського диктатора. У Москві заявили, що таке листування не повинно було ставати надбанням громадськості.

До слова, Зеленський заявив, що сподівається на відновлення мирних перемовин.