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Трамп перестав вірити в перемогу Росії на полі бою – Bloomberg

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Трамп перестав вірити в перемогу Росії на полі бою – Bloomberg
Президент США Дональд Трамп на саміті G7 в Евіані
фото: Getty Images

Представник G7: США і європейські союзники дійшли спільного висновку, що позиції Києва посилюються

Дональд Трамп переглянув свою оцінку ситуації на фронті: в його оточенні та серед лідерів G7 склалося спільне переконання, що Росія не зможе досягти перемоги на полі бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Що змінилося

Це помітний розворот порівняно з позицією Трампа, що утвердилася після його зустрічі з Путіним на Алясці влітку 2025 року. Тоді американський президент вважав, що в України «немає козирів» і вона має поступитися територіями заради припинення бойових дій. Тепер, за словами одного з представників G7, який побажав залишитися анонімним, США і європейські союзники одностайні: позиції Києва посилюються, а Росія не здатна перемогти на полі бою.

Фото зруйнованого собору справило враження на Трампа

Зміна позиції стала очевидною на саміті «Великої сімки» у французькому Евіані. Рано вранці у вівторок камери зафіксували, як Зеленський радився з господарем саміту Еммануелем Макроном щодо того, як домовитися про зустріч із Трампом. Незабаром французький президент ненадовго звів обох лідерів на полях переговорів. Зеленський показав Трампу фотографії Успенського собору Києво-Печерської лаври, пошкодженого внаслідок російського удару. За словами представника G7, Трамп був зворушений.

Внаслідок російської масованої атаки 15 червня 2026 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» зазнав суттєвих пошкоджень
Внаслідок російської масованої атаки 15 червня 2026 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» зазнав суттєвих пошкоджень
фото: Тетяна Бережна/Facebook

Показово, що зустріч із Зеленським спочатку взагалі не була передбачена в розкладі американського президента – її включили вже після цього епізоду.

«Росія має укласти угоду»

Трамп прокоментував ситуацію журналістам під час зустрічі з еміром Катару. «Послухайте, Росія має укласти угоду. Це просто безглуздо. Я зроблю все, що в моїх силах», – заявив він. Показово, що у цих словах не було звичних для Трампа вимог до Зеленського піти на капітуляцію – і це попри те, що напередодні, у день свого 80-річчя, американський президент мав тривалу розмову з Путіним.

Нагадаємо, напередодні саміту G7 в Евіані європейські лідери вже намагалися переконати Трампа, що Україна перебуває у значно сильнішій позиції, ніж рік тому. Саме тоді російська ракета вдарила по Успенському собору Києво-Печерської лаври – пряме влучання спричинило масштабну пожежу та суттєві пошкодження однієї з головних святинь України. До слова, сам Трамп раніше визнав невигідне становище Путіна і заявив про можливості для дипломатичного прориву.

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Теги: Києво-Печерська лавра російська ракета ракета президент Україна росія Велика сімка Дональд Трамп

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