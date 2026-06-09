Українські дрони отримали навігацію як у Tomahawk

Osiris пройшов понад 3 тис. км оперативних випробувань в Україні без жодної залежності від GPS

Нова система дозволяє безпілотникам автономно орієнтуватися на місцевості без використання сигналів супутників

Європейський оборонний підрядник Delian Alliance Industries передав для тестування в бойових умовах новітній навігаційний модуль Osiris. Цей унікальний пристрій є європейським аналогом американської системи оптичної навігації DSMAC, яка десятиліттями забезпечує надвисоку точність ударів американських крилатих ракет Tomahawk. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delian Alliance Industries.

Головна проблема стандартних безпілотників на лінії фронту – залежність від цивільних або військових каналів супутникової навігації GPS, які ворог масово придушує або підміняє за допомогою засобів РЕБ. Модуль Osiris повністю ліквідує цю вразливість завдяки принципу цифрового порівняння зображень місцевості (Digital Scene Matching Area Correlation – DSMAC).

Система працює за принципом оптичного сканування: у пам'ять дрона заздалегідь завантажуються детальні супутникові або аерофотознімки маршруту. Під час польоту бортова камера безперервно знімає поверхню землі, а процесор модуля Osiris у реальному часі порівнює отриману картинку з еталонною цифровою картою. Визначивши збіги рельєфу, будівель, доріг чи лісосмуг, дрон чітко розуміє свої координати без жодного зв'язку із зовнішнім світом.

Як повідомив у своїх соціальних мережах представник Delian Alliance Industries Марк Мелхорн, перед відправкою технології в Україну розробники провели 15 жорстких тестових польотів у повітряному просторі Європи. Отримавши відмінні результати, компанія ухвалила рішення про перевірку модуля в реальних бойових реаліях українського фронту.

Результати тестування модуля Osiris в Україні:

Сумарний наліт: Українські безпілотники, оснащені модулем, уже успішно пролетіли близько 3 тис. км над зоною бойових дій та прифронтовими районами;

Сумісність: Новітній пристрій тестувався в тандемі з українськими ударними дронами класу «мідлстрайк» (середньої дальності);

Експлуатаційні висоти: Повноцінна працездатність та сканування рельєфу зафіксовані в широкому діапазоні висот – від гранично малих 70 м (для прихованого прориву ППО) до 2 тис. м;

Точність ураження: Десятки випробувальних місій показали, що навіть в умовах штучної відсутності супутникового сигналу середня похибка позиціонування становила менше ніж 20 м, що є феноменальним результатом для оптичних систем і повністю порівняно з військовим GPS.

Керівництво Delian Alliance Industries вирішило заснувати в Україні дочірню компанію. Вона візьме на себе налагодження співпраці з локальними партнерами для запуску спільного виробництва систем навігації.

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