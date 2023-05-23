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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, народний депутат України, безпартійний (у виборчому списку партії «Блок Петра Порошенка» 2014 року під № 45)

Про Бєлгород. Коротко

glavcom.ua
Кремль не чекав, що активні бойові дії перенесуть на територію РФ
фото з відкритих джерел

З воєнної точки зору, ця операція навряд чи стала чимось видатним, але вона різко оголила інформаційні тили ворога

Перше. Інформаційно росіяни дуже слабкі. На жаль, наші західні друзі не розуміють і бояться інформаційної війни з росіянами. Мінімальні вкладення в цю війну будуть давати кратні ефекти.

Друге. Я можу гарантувати, що на відміну від воєнних, інформаційних висновків росіяни не робитимуть. Причина в самій структурі їхнього інформринку. І його глобальній неповороткості. Вони побудували ідеальну машину для промивання мізків в ідеальному середовищі, де немає атак ззовні.

Третє. Вчора було дуже помітно, як до обіду всім заборонялося говорити чи писати хоч щось. Потім, як тільки було прийняте рішення, що приховати інформацію не вдасться, шлюзи були спущені і навіть лояльні до режиму акини почали задавати незручні питання. А влада традиційно мовчала. Знамените «мочіть в сортирах» залишилося в давноминулому часі.

З воєнної точки зору, ця операція навряд чи стала чимось видатним, але вона різко оголила інформаційні тили ворога. І тут у нас можуть відкриватися прекрасні перспективи.

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росіяни війна Бєлгород

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Вадим Денисенко

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