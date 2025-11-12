Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Китай будує «тіньовий флот» для обходу санкцій США на російський газ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Китай будує «тіньовий флот» для обходу санкцій США на російський газ
Китай розгортає «тіньовий флот» для морських поставок російського СПГ
фото: AP

Секретні судна для перевезення скрапленого газу дозволяють Китаю диверсифікувати постачання та посилювати енергетичні зв’язки з Росією

Китай активізував створення власного «тіньового флоту» для імпорту російського скрапленого природнього газу під санкціями США, використовуючи складні технології та непрозорі схеми реєстрації суден. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Китай, як найбільший у світі імпортер енергоносіїв, має достатні обсяги газу трубопроводами, але морські закупівлі через «тіньовий флот» дозволяють диверсифікувати постачання та зміцнювати зв’язки з Росією. Президент РФ Володимир Путін робить ставку на СПГ як ключовий експортний енергоносій, і країні потрібні надійні покупці.

Процес створення «тіньового флоту» в Китаї ще на ранній стадії, але переміщення танкерів і структура їхньої власності починають повторювати схеми обходу санкцій, застосовані щодо російської нафти.

Згідно з даними супутників і судноплавства, танкер CCH Gas, що перевозить заборонений російський вантаж, приховує своє місцезнаходження, а його власник зареєстрований у Гонконзі через поштову компанію. Інше судно Kunpeng також має непрозору структуру власності, типову для «чорного списку» вантажів.

Росія з минулого року будує власний «тіньовий флот» СПГ, зареєструвавши понад десяток суден на підставні компанії від Росії до Індії. Створення такого флоту непросте, адже судна для СПГ потребують складніших технологій завантаження та розвантаження при температурі -162°C, і приховати їхнє місцезнаходження значно складніше, ніж нафтові танкери.

Нагадаємо, що оператори терміналів у одному з ключових нафтових портів Китаю Циндао готують нові обмеження для «тіньового флоту». Вони торкнуться старих танкерів, що перевозять санкційну нафту з Ірану. Згідно з обмеженнями, які наберуть чинності 1 листопада, кораблі, вік яких перевищує 30 років, отримуватимуть заборону на швартування. Це ж стосується і суден, які мають недійсні сертифікати чи змінили свої ідентифікатори Міжнародної морської організації.

Тайвань вносить до чорного списку кораблі «тіньового флоту», що належать Китаю.

Читайте також:

Теги: перевезення Китай росія флот газ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що ймовірність війни між Європою та Росією стає дедалі реальнішою
Президент Сербії: війна між Європою та Росією стає все більш очевидною
Сьогодні, 01:23
Герасим’юк відзначила внесок делегації України, яка забезпечила відсутність РФ у ключових програмах
Росія зазнала ганебної поразки в ЮНЕСКО: стали відомі деталі
Вчора, 15:45
У російських дитсадках почали створювати «музеї СВО»
У російських дитсадках почали створювати «музеї СВО»
8 листопада, 07:58
Микита Потураєв обурений позицією любителів «руського миру» в ЄС
«Постійно скаржаться». Нардеп розповів, як росіяни маніпулюють європейською мовною Хартією
2 листопада, 10:58
Ан-124 «Руслан» – один із найбільших вантажних літаків світу, розроблений в СРСР конструкторським бюро імені Антонова
Канада подала до суду на конфіскацію російського Ан-124 для передачі Україні
1 листопада, 07:44
Українські спецслужби знищили російський ракетний комплекс «Орєшнік»
Україна знищила один із трьох російських комплексів «Орєшнік»
31 жовтня, 14:07
Мережею поширились кадри, на яких зображено мобільну вогневу групу, що чергує поблизу Кремля
Донька Келлога висміяла російську мобільну вогневу групу біля Кремля
28 жовтня, 02:42
Зеленський: На жаль, станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок атаки
Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас – Зеленський
26 жовтня, 09:48
Російські дрони стали небезпечнішими для локомотивів
Очільник «Укрзалізниці» розповів, що Росія використовує вдосконалені дрони для прицільних ударів по залізниці
15 жовтня, 16:18

Соціум

Китай будує «тіньовий флот» для обходу санкцій США на російський газ
Китай будує «тіньовий флот» для обходу санкцій США на російський газ
Сили оборони вразили російський завод «Ставролен» та склад боєприпасів
Сили оборони вразили російський завод «Ставролен» та склад боєприпасів
У Китаї обрушився міст, завершений лише на початку цього року
У Китаї обрушився міст, завершений лише на початку цього року
Названо найкраще місто для життя
Названо найкраще місто для життя
Як міленіали та зумери проводять відпустку: дослідження показало суттєву різницю
Як міленіали та зумери проводять відпустку: дослідження показало суттєву різницю
Кави, шоколаду та вина незабаром стане менше? Дослідники б'ють на сполох
Кави, шоколаду та вина незабаром стане менше? Дослідники б'ють на сполох

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua