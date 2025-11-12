Китай будує «тіньовий флот» для обходу санкцій США на російський газ

Секретні судна для перевезення скрапленого газу дозволяють Китаю диверсифікувати постачання та посилювати енергетичні зв’язки з Росією

Китай активізував створення власного «тіньового флоту» для імпорту російського скрапленого природнього газу під санкціями США, використовуючи складні технології та непрозорі схеми реєстрації суден. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Китай, як найбільший у світі імпортер енергоносіїв, має достатні обсяги газу трубопроводами, але морські закупівлі через «тіньовий флот» дозволяють диверсифікувати постачання та зміцнювати зв’язки з Росією. Президент РФ Володимир Путін робить ставку на СПГ як ключовий експортний енергоносій, і країні потрібні надійні покупці.

Процес створення «тіньового флоту» в Китаї ще на ранній стадії, але переміщення танкерів і структура їхньої власності починають повторювати схеми обходу санкцій, застосовані щодо російської нафти.

Згідно з даними супутників і судноплавства, танкер CCH Gas, що перевозить заборонений російський вантаж, приховує своє місцезнаходження, а його власник зареєстрований у Гонконзі через поштову компанію. Інше судно Kunpeng також має непрозору структуру власності, типову для «чорного списку» вантажів.

Росія з минулого року будує власний «тіньовий флот» СПГ, зареєструвавши понад десяток суден на підставні компанії від Росії до Індії. Створення такого флоту непросте, адже судна для СПГ потребують складніших технологій завантаження та розвантаження при температурі -162°C, і приховати їхнє місцезнаходження значно складніше, ніж нафтові танкери.

Нагадаємо, що оператори терміналів у одному з ключових нафтових портів Китаю Циндао готують нові обмеження для «тіньового флоту». Вони торкнуться старих танкерів, що перевозять санкційну нафту з Ірану. Згідно з обмеженнями, які наберуть чинності 1 листопада, кораблі, вік яких перевищує 30 років, отримуватимуть заборону на швартування. Це ж стосується і суден, які мають недійсні сертифікати чи змінили свої ідентифікатори Міжнародної морської організації.

Тайвань вносить до чорного списку кораблі «тіньового флоту», що належать Китаю.